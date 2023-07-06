張秀賢被指以大便出血等理由　向中學同學借錢　被判需還款1萬

前學民思潮成員兼前區議員張秀賢，被指向多人借錢不還。其中一名中學同學早前入稟小額錢債審裁處，向張追討1萬元，案件今(6日)在小額錢債審裁處處理。張缺席聆訊，審裁官直接判張的中學同學勝訟。該同學在庭外透露，和張相識10多年。張去年以大便出血等原因向他借款，但之後只還約1萬元，便未有再還。他稱對事件感不快，但認為：「呢啲人係需要畀個教訓佢。」



申索人為黃泳基，被告人為張秀賢。

張需支付1萬元及50元訟費

入稟狀指，張秀賢於2022年5月25日向黃泳基借款2萬元，並承諾同年7月底前還款，但張多次「拖數」。張於2022年11月和2023年1月，合共還款1萬元，現時尚拖欠1萬元。案件今處理時，張未有出席。審裁官判張需支付黃1萬元，及50元訟費。

張以生意周轉及腸胃不適為由借錢

黃庭外透露，他和張秀賢是中學同學， 認識張十多年。去年5月，張向他發訊息指生意周轉出現問題，以及腸胃不適，大便出血，向黃借款。黃之後曾多番催促張還款，但張除了清還部份款項，便沒再還款，黃遂決定入稟。

張稱寫稿被拖糧要離境追薪

黃又指，一直能夠透過訊息和張聯絡，張聲稱會還款，但「每次都係得個講字」。張又稱替他人寫稿，但遭拖欠人工，要到內地、台灣「追糧」。張昨日仍聲稱會還款，但他不在港，今天不會出席聆訊。黃坦言即使是次獲判勝訟，亦沒有信心可以收回款項。

黃稱覺得要畀個教訓佢

被問及對事件的感受，黃稱：「梗係唔開心啦，但我覺得呢啲人係需要畀個教訓佢。」他希望小額的案件能給予張一個教訓，但黃說作為朋友：「我都唔想睇住佢死。」

另一名申索人楊浩泉，早前亦入稟小額錢債審裁處向張秀賢追討3.5萬元，同樣在張缺席下於本周一獲判勝訴。

案件編號：SCTC20031/2023