張秀賢被下令須還3.5萬　債主稱未想過張借錢不還　無信心能收回

前學民思潮成員兼前區議員張秀賢，被指向多人借錢不還，債主包括政圈人士、學界以至其他人士。其中一人早前入稟小額錢債審裁處，向張索償3.5萬元連訟費。案件今(3日)在小額錢債審裁處處理，因張缺席聆訊且未有作出辯解，審裁官直接判申索人勝訟。申索人離庭時坦言無信心可收回欠款，又形容張秀賢是「專業小政棍」，及「專業借錢唔還」。他未有想過張作為公眾人物，會為數萬元欠款不還而身敗名裂。



張未出庭官裁定申索人勝訴

申索人為楊浩泉，被告人為張秀賢。申索書指，楊於2022年12月31日及2023年1月1日，應張要求以轉數快過數方式，借3.5萬元予張。張口頭承諾會於2023年1月6日前還款，但楊至今仍未收到任何款項。案件今處理時，張未有出席。審裁官問楊其申索資料是否正確等，楊回應是，審裁官便判張需支付楊3.5萬元，及80元訟費。

稱其車發生意外又指母要醫療費

楊在庭外透露，他於去年12月31日收到張的來電，張稱其車發生意外，被追討2.5萬元，楊遂借款予張。張翌日又稱，該意外被額外追討1萬元，楊遂再借款，張並答應會本年1月6日前還款。惟楊後來向張追討不果，張更於1月7日凌晨發訊息，稱需支付其母的醫療費，再要求5000元，楊拒絕再借。及後有人在網上講及張借錢不還。

未想過公眾人物會為數萬元身敗名裂

楊續透露，他在2016至2017年間認識張，未有想過張作為公眾人物，會為了數萬元而身敗名裂，遂借款予張。楊又稱「俾個小政棍」欺騙，形容張是「專業借錢唔還」。雖然今日獲判勝訟，但楊坦言沒有信心可收回款項，但他強調「公道」非只考慮能否收回欠款，而是歷史上的紀錄，和官方認證。

被問及若收款不成會否申請張破產，楊稱申請破產亦需花一定費用，或會考慮眾籌，楊說：「覺得有人想睇佢破產。」

案件編號：SCTC 7558/2023