蔡天鳳前夫鄺港智認偷金及潛逃囚42月　被捕時懷5名錶及名車車匙

名媛蔡天鳳去年初疑遭謀殺和碎屍，其前夫鄺港智則涉多年前到處設局偷取金飾，並於保釋候審期間棄保潛逃，直至蔡案發生後才被捕。鄺港智被控6項盜竊罪及1項沒有按照法庭的指定歸押罪，指他偷6人逾629萬金器，及潛逃約７年半，他今（19日）在區域法院承認所有控罪，判囚42個月。



案情透露，鄺去年被捕時，身上懷有68萬元現金、5隻名錶、一條勞斯萊斯車匙、兩條凌志車匙，兄長的護照和內地駕駛執照。



被告鄺港智。（網上圖片)

涉及6名事主

被告鄺港智（28歲），被控6項盜竊罪，指他於2013年6月14日至2015年1月14日期間，在油麻地上海街永盛大廈外、紅磡都會海逸酒店，以及佐敦白加士街偷取共35條頸鏈、31條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜，以及10両金條等，均屬於另外6人的財產，金額達629萬。

鄺未依時歸押罪潛逃逾7年

此外，鄺被控1項沒有按照法庭的指定歸押罪，指他於2015年10月26日，身為獲准保釋的人，無合理因由而沒有按照法庭的指令歸押，潛逃時間約7年半。

鄺曾帶6名事主到珠寶店買金

案情指，鄺於網上認識6名事主，並遊說對方投資黃金買賣生意，指可以較高的金額出售黃金，鄺並承諾會給予賣方一定百分比的利潤回報。事主答應後，鄺會帶事主到不同的珠寶店，購買涉案物品。鄺取得物品後，便藉詞離開，然後失去蹤影。6名事主的損失介乎6.1萬至167萬元，合共約629萬元。

被捕時身上有5隻名錶及勞斯萊斯車匙

鄺於2015年被捕，案件原定於同年11月開審。惟他於同年8月17日沒有到警署報到，也沒有出席法庭的聆訊，因此遭通緝。鄺於2023年2月25日，在新界一碼頭被捕，警員發現他當時藏有68萬元現金、5隻名錶、一條勞斯萊斯車匙、兩條凌志車匙，兄長的護照和內地駕駛執照。

案件編號：DCCC 313/2015

蔡天鳳人際網絡好勁！（IG/@deborahhung）

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

電影《天龍八部之喬峯傳》蔡天鳳包場，周英杰在現場仍見到前夫鄺港智及前大伯鄺港傑出現。（IG：@ xxabbyc）

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