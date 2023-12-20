蔡天鳳案｜鄺家三父子案交高院審　鄺母申保釋鄺港智插嘴被制止

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前夫鄺港智一家四口早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪。鄺港智的女友人和一名遊艇公司職員，因涉協助鄺潛逃先後被控協助罪犯。三案今（11日）一併在九龍城法院再提訊，控方加控前夫鄺港智、前家翁鄺球及鄺港傑一項阻止合法埋葬屍體罪，三人涉謀殺案將交付至高等法院審訊，還押至明年1月29日在東區法院作提訊日。蔡的前家姑再次申請保釋，蔡的前夫卻在犯人欄插嘴，即被懲教人員制止，其母最終保釋被拒。



四名被告：鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫。

蔡天鳳前夫一家四口繼續還柙。（詳看下圖)

家姑涉妨礙司法案待轉介文件

前家姑涉妨礙司法公正罪案將於區域法院處理，押後至1月31日再於九龍城法院提訊，以待控方準備轉介文件。前家姑申請保釋被拒，繼續還押。

申保釋鄺港智犯人欄內插嘴

前家姑今申請保釋期間，控方提出反對原因時，鄺港智突在犯人欄內插嘴說：「吓？親家會唔識㗎咩？」身旁懲教人員隨即制止鄺港智。辯方律師隨後表示，希望就其「失禮」行為致歉。

蔡天鳳生前經常盛裝出席不同場合。(詳看下圖)

三名男被告被控謀殺罪，指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳。控方今加控三名男被告阻止合法埋葬屍體罪，指他們於2023年2月21日至23日之間，在上述龍尾村56B地下，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

前家姑則被控妨礙司法公正罪，指她於同年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對她進行的涉謀殺案刑事調查的資料。據了解，控方將因應現有證據更改檢控基礎，不再指控前家姑銷毀謀殺案資料，而是指控她明知次子鄺港智疑就盜竊案潛逃7年，而向警方隱瞞。

另案的兩名被告准繼續保釋。（詳看下圖)

另兩被告案件押後2月底再提訊

另外兩人助鄺港智潛逃的被告，其案件則押後至2月29日於九龍城法院再提訊，待控方敲定法律意見，期間准他們繼續保釋。

該案兩名被告分別為：林舜（41歲，遊艇公司職員）和潘巧賢（29歲，女，無業），二人各被控協助罪犯，指他們於同年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而二人知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

案件編號：KCCC577、640、666/2023

蔡天鳳去世後，其家人於2023年6月18日為她設靈。(詳看下圖)