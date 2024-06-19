大埔東昌街泳池啟用未足2年天花剝落　7.2停開修繕　現設白網阻隔

大埔東昌街康體大樓內的東昌街游泳池啟用未足兩年，已出現天花塗層大規模剝落。《香港01》收到游泳池內的相片，見到場內有泳池一度圍封，假天花上方則鋪設多個白色網，用以阻隔剝落的天花。



據大埔區議會文件，提及東昌街游泳池原定9月11日至10月31日暫停開放，進行每年例行維修及保養工程，由於泳館天花須額外進行塗層修繕工程，游泳池將提早至7月2日起暫停開放。政府昨日（18日）也發稿公布上述安排。



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《香港01》收到游泳池內的相片，見到場內其中一個泳池圍封，假天花上方則鋪設有多個白色網，用以阻隔剝落的天花。

大埔區議員羅曉楓表示，康文署在區議會會議上未提供相片，但曾以文字交代相關問題，指泳池內有天花剝落，並有即時危險，需進行緊急維修。他表示，考慮到署方稱有危險，故相信有緊急維修的需要。

他又提到，署方曾解釋，如東昌街游泳池要待9至10月完成例行維修及保養後，才開始天花塗層修繕工程，屆時同區另一游泳池、大埔游泳池亦開始進行例行維修工程（每年11月1日至翌年3月31日進行），意味冬季區內會沒有游泳池開放，為避免這種情況，所以提早暫停開放進行工程。

不過，羅曉楓表明，相關安排下，游泳池整個暑假也暫停開放，確實會影響使用者，已接獲一些區內市民及泳客的查詢。他指，該游泳池啟用時間短，會上康文署未有詳細交代背後原因，促署方再作解釋，並向區議會提供更多相關文件及資料，他也有意待游泳池暫停開放後到場視察，以便掌握實察情況，向市民講解。

大埔區議員羅曉楓。（資料圖片/梁鵬威攝）

據大埔區議會文件，康文署提到東昌街游泳池原定9月11日至10月31日暫停開放，進行每年例行維修及保養工程，惟由於泳館天花須額外進行塗層修繕工程，游泳池將提早至7月2日起暫停開放。政府昨日（18日）也發稿公布上述安排。

翻查資料，東昌街康體大樓工程由興勝創建承包，其網站也列出相關工程為近期完成工程之一。東昌街康體大樓於2022年8月15日投入服務，位於大樓一樓的東昌街游泳池則於8月22日投入服務，屬區內首個有暖水供應的室內泳池，設施包括一個25米乘25米的訓練池、一個25米乘10米的習泳池，以及一個按摩池。

就游泳池啟用未到兩年，已出現天花塗層大規模剝落，初步估計成因、啟用前驗收情況，《香港01》已向康文署查詢，尚待回覆。