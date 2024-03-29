泳季開鑼｜康文署泳池4.1陸續重開　全港泳池開放、暫停日一文看

撰文：呂穎姍
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氣溫近日逐漸回升，夏天來臨，不少人都會想去泳池游水降溫。康文署今（28日）宣布，轄下泳館於4月1日起或完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。

康文署呼籲，市民在享受游泳樂趣，亦要注意安全、顧己及人，保持公眾泳池清潔衞生。此外，九龍仔游泳池因仍正進行改建工程，需要暫停開放。全港各泳池本泳季開放時間及維修暫停日子一文看清。

香港島、九龍區及新界區游泳池開放詳情及清洗行動的時間表

佐敦谷游泳池

康文署表示，在 4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除梅窩游泳池）每日由上午6時半至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩節各一小時的暫停開放時段。

至於梅窩游泳池，則於每日上午8時半至下午6時開放，以配合港外線渡輪班次，期間亦有一段一小時的暫停開放時段。

此外，同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館，暖水游泳設施於4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放。

康文署17個泳館：

康文署泳館（港島）

中西區｜堅尼地城游泳池
灣仔區｜摩理臣山游泳池

康文署泳館（九龍）

九龍城｜何文田游泳池
黃大仙｜斧山道游泳池、摩士公園游泳池
觀塘｜觀塘游泳池
深水埗｜荔枝角公園游泳池
油尖旺｜九龍公園游泳池

康文署泳館（新界）

離島｜東涌游泳池
北區｜粉嶺游泳池
沙田｜顯田游泳池、沙田賽馬會游泳池
荃灣｜城門谷游泳池
屯門｜屯門游泳池、屯門西北游泳池
元朗｜元朗游泳池
西貢｜將軍澳游泳池

個別公眾游泳池於2024年部分日子暫停開放進行維修工程，而九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放。

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