李龍基未婚妻王青霞認罪囚25月　李堅決稱：你哋放心我一定會娶佢

歌手李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）今因逾期居留、使用虛假文書等罪，在沙田裁判法院被判入獄25個月。裁判官宣讀判刑前，特別提到逾期居留情況十分猖獗，影響香港人的飯碗，故此必須嚴懲，並拒應辯方要求只判王監禁9個月。李龍基在聆訊期間不時拭淚，離開法庭時未有停下來回答記者提問，但被問到王的刑期時一度痛哭，又指一定會待至未婚妻出獄，並說：「你哋放心，我一定會娶佢。」



李龍基離庭時仍有與傳媒揮手。(凌子淇攝)

李龍基在庭外堅決地稱：「你哋放心，我一定會娶佢。」(凌子淇攝)

李龍基行了數步開始情緒激動。(凌子淇攝)

李龍基痛哭下仍稱：「你地放心，我一定會娶佢。」(凌子淇攝)

王青霞原被入境處控告7項控罪，但在控辯雙方的協商下，王承認其中5罪，餘下2罪獲控方不提證供起訴。該5項控罪指，王於2019年申請內地專才計劃來港時，使用航空學校Pacific States Aviation的虛假畢業證書副本，並在2020至2024年間兩度逾期居港，期間曾受僱柯士甸學校。

兩人庭上不時拭淚

王自今年2月被控後，一直還柙監房。她今穿粉紅上衣及米色西裝外套應訊，期間不時望向坐在旁聽席第一排的李龍基，而李龍基同樣身穿粉紅T恤到庭。二人在聆訊期間，均不時用紙巾抹眼淚。

承認5罪包括違反逗留條件

王今承認其中5罪，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述、在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。

官稱逾期情況猖獗須嚴懲

裁判官判刑時指，逾期逗留情況十分猖獗，沙田法院以往已處理過不少同類案件，又指國內擁有龐大市場可予居民簽證來港，倘若執法機構不作檢控，便會吸引更多人持雙程證來港工作及逾期逗留，影響港人「飯碗」，故須處以嚴苛量刑，並強調法庭對來自國內甚或東南亞的逾期逗留人士均一視同仁。

案件編號：STCC688/2024