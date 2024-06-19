李龍基未婚妻王青霞　承認使用虛假文書等5罪　入獄25個月

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉使用虛假的航空院校畢業證書，申請入境處內地優才計劃，並在逾期居港期間，受僱柯士甸學校。王被控逾期居留、使用虛假文書等7罪，案件今（19日）在沙田法院提訊，王承認其中5罪，餘下兩罪獲控方不提證供起訴。署理主任裁判官陳慧敏判她入獄25個月。



王青霞今頭束馬尾，身穿粉紅上衣及米色西裝應訊，聆訊期間不時凝望李龍基；李龍基亦身穿粉紅上衣到庭旁聽。二人在庭上均不時用紙巾拭淚。



李龍基與王青霞(Chris)早前接受《香港01》獨家專訪後，Chris的身世背景引起外界關注，並引起公眾談論。（資料圖片）

李龍基今到沙田裁判法院時仍面有笑容。（梁碧玲攝影）

李龍基與未婚妻王青霞在庭上不時擬望，二人均不時用紙巾拭淚。（黃浩謙攝）

控罪指王曾虛報有碩士學位及在柯士甸學校工作

被告王青霞（36歲）被控7罪，包括2項違反逗留條件、1項為取得入境證而作出虛假陳述 、1項使用虛假文書、1項管有虛假文書、1項向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述，以及1項在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作罪。根據控罪，王涉虛報有碩士學位，並涉違反逗留條件，在港期間於柯士甸學校工作，此外她逾期留港約3年時，涉向入境處人員訛稱數天前才從港珠大橋入境。

王今承認其中5罪，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述、在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。

案件編號：STCC688/2024

王青霞今早由囚車押送到法院。（梁碧玲攝）

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