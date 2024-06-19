獨家｜李龍基一臉慘情跪拜黃大仙　祈求神明保佑未婚妻王青霞

李龍基未婚妻王青霞Chirs早前被控為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書等7罪，上月李龍基聽審時，坐在旁聽席時顯得心事重重。當庭警將王青霞押到犯人欄內應訊，王青霞李龍基二人情深對望點頭，李龍基情緒顯得激動緊握拳頭，令人心傷。《香港01》收到爆料，李龍基昨日前往黃大仙求神，更一臉慘情地跪拜，未知是否為王青霞祈福？

李龍基早前前往法庭聽審。（梁碧玲攝）

李龍基離開法院時停下讓傳媒拍照。（梁碧玲攝）

爆料人昨日在黃大仙廟中偶遇李龍基前來拜神，見到李龍基先去到拜佛跪墊跪下，雙手合十向神明祈求，再叩頭三次，相當誠心，當時他一臉慘情，令人心痛。之後李龍基再去上香，然後神情嚴肅地離去。

雙手合十祈求。（報料人提供）

再叩三個頭。（報料人提供）

再叩三個頭。（報料人提供）

再叩三個頭。（報料人提供）

一臉哀傷。（報料人提供）

一臉哀傷。（報料人提供）

一臉哀傷。（報料人提供）

再去上香。（報料人提供）

然後離開。（報料人提供）

然後離開。（報料人提供）

早前李龍基接受訪問時指，雖然現在睡眠有所改善，可以睡到5、6小時，但一日未有結果，一日都好像有東西壓著心口，「希望呢嚿石頭早啲搬開啦。」他又言：「情況應該唔會再差架了。但點都好啦，都要接受嘅。（你係咪都已做好心理準備？）好難講，而家咩都係未知之數，雖然會盡力，但法庭上嘅嘢好難講。我而家都借助神明，希望黃大仙聽到我嘅稟告，保佑保佑。」

李龍基因未婚妻Chris一事受盡困擾。（攝影、攝錄：潘樂文、麥超億）

李龍基自言一生不乏女伴，如今與女友分隔牆內外，要一個人在家裡對住四面牆，他十分難受，曾有過不想做人的念頭。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

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