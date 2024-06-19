跳彈床｜劉震稱不屬正規體育不應專業方式規管　陸頌雄：奧運都有

跳彈床活動深受年輕人喜愛，但涉及跳彈床意外時有所聞，立法會今日（19日）開會討論規管跳彈床，多名議員認為彈床屬奧運項目，要求文化體育及旅遊局設相關指引。文體旅局副局長劉震就指人類不同行為都容易找到體育相關項目，「步行有競步，揸車就話賽車，打電子遊戲都有電競」，又稱規管駕駛不會用賽車準則限制，直言不覺得屬跳彈床是正規體育活動，不打算由文體旅局政策層面規管。



去年8月，北角曾發生跳彈床意外。（資料圖片/黃偉民攝）

梁熙斥不知政府哪部門監管跳彈床

立法會議員梁熙今日就規管跳彈床事宜作出口頭質詢，稱過往不時發生跳彈床意外，但不知由政府哪個部門監管，指體操方面由體育總會把關，直言「鄧竟成（體院主席）過去冇做好監管責任」。他又稱體育總會無權力勒令停止跳彈床等處所營業，要求政府要有部門牽頭擔任第一責任人。

民政及青年事務局局長麥美娟與文化體育及旅遊局副局長劉震分別回應相關質詢，其中麥美娟僅稱視乎不同場所、不同性質活動以不同方式規管，若涉娛樂場所會受《公眾娛樂條例》監管，體操類的跳彈床則有體總指引，包括醫管局、警方在內機構部門，並無備存相關意外數字。

民政及青年事務局局長麥美娟稱即使有簽「生死狀」，處所仍要負上責任。（資料圖片/夏家朗攝）

麥美娟稱營運者不會因參加者已簽「生死狀」逃避責任

她又說，一些活動要求參加者簽署俗稱「生死狀」的免責聲明，強調在現行《管制免責條款條例》下，即使營運者向參加者或特定參加者作出免責聲明，並由參加者簽署，均不可逃避其因疏忽導致意外、甚至有人傷亡後的責任。

文體旅局副局長劉震則稱，不打算由該局政策出發，強調不覺得屬跳彈床是正規體育活動，不應由該局政策層面規管。他解釋，人類的不同行為都容易找到與體育相關項目，「步行有競步，揸車就話賽車，打電子遊戲都有電競」，認為不需事事有專業且嚴格指引。

文體旅局副局長劉震指不覺得屬跳彈床是正規體育活動，不應由該局政策層面規管。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陸頌雄：唔明奧運都有嘅項目點解唔係運動

議員陸頌雄則反駁，跳彈床是奧運項目之一，不久後的巴黎奧運都有比賽，質疑劉震稱跳彈床是人類活動並非運動，「我百思不得其解，點定義運動？我唔明奧運都有嘅項目點解唔係運動？你話人類的活動，咁所有嘢都係人類的活動！」

劉震強調非指跳彈床毋須規管 只是不應用專業運動方式規管

劉震則稱人類活動總類繁多，重申並非每種行為都要由體育項目規管出發，「駕駛話有安全需要，但唔會用賽車嘅規例限制；步行有危險，要做交通安排都唔會用競步去規管行路方法」。他又澄清並非指跳彈床不需規管，也認為可以討論規管的必要性，只是不應用專業運動方式規管。