蔡天鳳前夫鄺港智偷竊判囚　求情揭母曾申破產　鄺承擔兄留學費用

名媛蔡天鳳去年初疑遭謀殺和碎屍，其前夫鄺港智則涉多年前藉詞遊說他人投資黃金買賣，從而偷取6名事主的金器，總值逾629萬元。他涉及保釋候審期間，棄保潛逃7年半，至去年才被捕。他今(19日)承認盜竊罪及沒有按照法庭的指定歸押共7罪，遭判囚42個月。法官判刑時引述鄺的書面求情，透露鄺母李瑞香經營服裝店生意失敗，因此申請破產。同時，鄺港智需承擔兄長在美國留學的學費和生活費。他因生活壓力干犯偷竊案，並於候審時潛逃返回內地，任地產代理，建立自己事業後向事主還款。



被告鄺港智（29歲），被控6項盜竊罪，指他於2013年6月14日至2015年1月14日期間，在油麻地上海街永盛大廈外、紅磡都會海逸酒店，以及佐敦白加士街偷取共35條頸鏈、31條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜，以及10両金條等，均屬於另外6人的財產，金額達629萬。

鄺涉潛逃7年半 因廷誤案中一名事主不能作供 該罪中止

此外，鄺被控1項沒有按照法庭的指定歸押罪，指他於2015年10月26日，身為獲准保釋的人，無合理因由而沒有按照法庭的指令歸押，潛逃時間約7年半。

案情透露，鄺的偷竊案原定於2015年開審，當時另有一名涉款5.4萬元的事主，即合共7名事主。惟因鄺潛逃所造成的延誤，令該證人不能作供，該罪亦因此中止。

判刑引述辯方求情 透露鄺需支付兄長在美國留學的費用 為賺快錢犯案

法官在判刑時引述辯方的書面求情，透露鄺港智的父母現已退休。惟案發時，母親李瑞香因經營服裝店生意失敗，向法庭申請破產。惟即使她已申請破產，債主仍不斷向她追討欠款。此外，鄺港智的兄長曾到美國讀大學，由於父親已退休，母親亦生意失敗，因此由鄺港智負責支付兄長在美國的學費和生活費。他當時承受很大的生活壓力，所以才以不法的手段去賺取快錢，干犯多項盜竊罪。而他被捕後，未有能力向每名事主還款。

鄺港智在其求情時透露，其母李瑞香經營生意失敗後破產。（廖雁雄攝）

鄺港智又稱，案發時其兄鄺港傑(左)在美國流學，他要支付其生活及學費。(資料圖片)

而他在2015年上庭期間，獲一間內地的地產公司聘用。他因此錯誤地選擇返回國內工作，並打算把賺到的款項全數歸還所有事主。於棄保潛逃期間，鄺在國內成為了一名地產代理，亦在當地投資房地產和開設食肆。他建立事業後，便委託律師向所有事主，包括未能作供的事主。

法官續透露，鄺案發時已婚，妻子為家庭主婦，兩人其後離婚。前妻於去年被殺，鄺亦因該案被拘留。而鄺和前妻育有一對子女，長子和幼女現年分別為10歲和9歲。

案件編號：DCCC 313/2015

蔡天鳳於2023年2月24日被揭遇害離世。(小紅書)