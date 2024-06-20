朱銘雕塑圍封修繕　當局疑替換圍板　增作品簡介遮蔽「黃雨褸」

十個人，形態各異，但有同一目的地，都在等待進入博物館。這出自藝術家朱銘之手的雕塑作品《人間系列—排隊》自2017年放置在尖沙咀的文化中心外，近期因修繕被圍封，當時圍板張貼了原有完整作品影像，但最近圍板上的貼紙被更換，原本完整的作品影像，因增設灰色底的作品簡介，其中兩名排隊、身穿黃色雨褸的人遭遮蔽，引起網上熱議。



《香港01》正向康文署查詢有關安排。



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藝術家朱銘的雕塑《人間系列 — 排隊》自2017年放置在尖沙咀的文化中心外，近期再度被圍封，當時圍板上寫有「修繕工程進行中」的字眼，也有完整的作品影像，可清晰見到十人排隊的面貌。

至近日，圍板上的貼紙被更換，原本完整的作品影像，因增設灰色底的作品簡介，兩名身穿黃色雨褸的人被遮蔽，改動引起網上討論，不少人思疑當中用意。

圍板上灰色底的作品簡介，遮蔽了兩名身穿黃色雨褸的人。（江麗盈攝）

余先生今早途經文化中心時也駐足觀看被圍封的藝術品，他表示本來不太認識藝術家朱銘，但在網上見到文化中心外有藝術品被圍封的消息，所以路經此地才稍有留意。

提到當局疑更換圍板貼紙，加設灰色底作品簡介遮蓋圍板上身穿黃雨色的人，他指不宜評論，但猜想最初設置這藝術品是希望寄語鄰近的博物館排長龍、人頭湧湧，「不過故事點演繹，都人人唔同。」

除近日的圍封，這雕塑在2021年也曾被鐵碼圍起，康文署當時指屬雕塑普通維修。後來雕塑解封，繼續擺放至今。

▼2021年8月 《人間系列—排隊》雕塑被圍封▼



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今次修繕改用圍板，現時圍板上也寫有「修繕工程進行中」。（江麗盈攝）

藝術家朱銘的雕塑《人間系列 — 排隊》自2017年放置在文化中心外。（藝術推廣辦事處）

藝術家朱銘台灣出生 去年逝世 仍有三項作品在港展示

這組雕塑作品的藝術家朱銘，本名朱川泰，1938年生於台灣苗栗郡通霄莊，至去年逝世，享年85歲。他在1970年代，憑創作《同心協力》等充滿鄉土形象的作品，被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。至1980年代初期移居美國紐約，開始創作風格多元開放的新雕塑系列，其太極系列與人間系列曾並行發展。

除放置在文化中心的《人間系列—排隊》，其作品也見於香港其他地方，例如在中環中銀大廈的《太極系列—和諧共處》、交易廣場的《太極系列—單鞭下勢》、及中大圖書館正門前的《太極系列—仲門》。