文化中心外人像雕塑被圍封惹揣測　康文署：普通維修

近日有市民關注到擺放在尖沙咀文化中心外的一列人像銅鑄雕塑突被圍封，惹來被移除揣測。康文署則解說，該雕塑上星期開始維修，相信本月尾會維修完成。而雕塑在2002年已經設計完成，2017年起已經被展示出。



「人間系列——排隊」雕塑近日被圍封而惹起揣測，康文署指是普通維修。（余俊亮攝）

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康文署2017年已展示

該組雕塑題為「人間系列——排隊」，出自「太極」雕塑系列的台灣藝術家朱銘之手，一組10件，造型各異，如排着隊等待著進入館內。據康文署介紹，除了以鮮豔的服裝顏色區別外，每個人身上不同的配件也是重點；在雕刻技法上，人物都以1980年代後《太極系列》的做法，以發泡膠塑形，再根據個別需要加以修整。雖然尺寸已經放大到跟真人一樣大小，不過臉部五官仍然以簡略的方式來表現。

朱銘同主題的《人間系列 — 囚》和《立方體》是他近年在創作上的一大突破，除了表現造型美感外，還以哲學的角度探討人生的問題。

根據康文署藝術推廣辦事處資料，雕塑在2017年時已經展示出來。對於近日被圍起，康文署回覆指雕塑從上周開始維修，預計本月尾可以完成，屬於普通維修。

前尖沙咀西區議員陳嘉朗指，並未收到市民投訴，指雕塑擺放時間較長，相信與政治無關。