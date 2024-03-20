東九文化中心LED花海造價50萬　日間白夜晚藍　當局用黑膠布覆蓋

民政事務總署支持各區青年社區建設委員會設置富有特色「打卡」地標，觀塘區其中一項目是在東九文化中心外階梯設置LED花海，惟白日下滿滿「白玫瑰」被網民笑指像靈堂；裝置晚上試燈，白花於亮晚瞬即變成藍花海，引來大批市民駐足「打卡」， 當局其後用黑色膠布覆蓋。



觀塘區民政事務處回覆查詢指，該布置工程造價為50萬元，又稱現時仍在施工中，正與承辦商跟進LED花海的組裝，以及日間和夜間的視覺效果。



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觀塘區共有3項「打卡」方案

去年施政報告提出邀請各區地區青年社區建設委員會，為當區設置富有特色的「打卡」地標作出建議。民政事務總署早前也向18區額外撥款100萬元，支持該項政策。

觀塘區議會月初文件顯示，民政總署提出、青年社區建設委員會商議出三項「打卡」方案，包括在觀塘公眾碼頭設置「Chocolate Rain」等藝術裝置、於東九文化中心外階梯設LED花海，以及在裕民坊設大型燈飾。

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網民笑指整齊白花像靈堂 晚上試燈成藍花海吸引搶先打卡

東九文化中心外階梯LED花海計劃於下周二（26日）開放，今日日間有網民見到中心外一排排整齊白花，笑指像靈堂、「提醒清明快到」等。設施晚上試燈，白花海於晚間瞬即變成藍花海，不少市民興奮打卡。工作人員其後用黑色膠布覆蓋設施。

東九文化中心LED白花3月20日晚上7時許進行試燈，可見變成一片藍色，工作人員其後用黑色膠布覆蓋…（羅國輝攝）

觀塘民政處：在鬧市中營造亮麗和諧環境 跟進視覺效果

觀塘區民政事務處回覆查詢指，東九文化中心外階梯LED花海布置工程面積約為130平方米，造價50萬元，又指LED花海亮燈後，能在鬧市中營造一個亮麗和諧的環境，讓市民打卡拍照。

觀塘民政處稱，有關布置仍在施工當中，現場圍封的地方為工地，正與承辦商跟進LED花海的組裝，以及日間和夜間的視覺效果，期望在3月內完成和正式開放，LED花海布置為期約三個月。

至於觀塘區另外兩個「打卡」項目，民政處稱美化觀塘公眾碼頭的開支為34萬元，觀塘市中心裕民坊大型燈飾的開支約為120萬元，即連同東九文化中心三項目總開支達204萬，超出民政總署額外100萬元撥款逾1倍。