9月大男嬰單位內昏迷亡　警員父5年後被控虐兒　官問應否告更重罪

2019年2月，一名約9個月大男嬰於油塘油翠苑一單位內昏迷，送往聯合醫院搶救後不治。其時年36歲的休班警父親，事後涉嫌疏忽照顧被捕。事隔超過5年，休班警被控以虐兒罪，案件今（21日）在觀塘法院提訊。控方準備好答辯，惟被告需時索取文件及聘請私人律師，案件押後至8月7日再訊。被告准以2萬港元保釋候訊，期間不得離港、交出旅遊證件、居於報稱地址，並不得接觸控方證人。另裁判官溫紹明庭上關注到是否應控告更嚴重罪行，控方則指這是諮詢法律意見後的決定。



被告蔣定邦，事發5年後被控虐兒罪。(劉安琪攝)

被告蔣定邦（42歲，警員），被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今無律師代表。控罪指，他於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在觀塘油翠苑某室，身為超過16歲而對不足該年歲的蔣天晴負有管養及照顧責任，而蔣天晴是一名未滿16歲，即9個月大的兒童，故意襲擊、虐待或忽略上述蔣天晴，其方式相嘗可能導致該名蔣天晴受到不必要的苦楚或健康損害。

控方確認男嬰因本案身亡

控方庭上確認，涉案男嬰是因本案身亡。溫官聽罷質疑是否應控告更嚴重罪行，並關注到男嬰的死因。控方則稱，死因「呢個好難解決」，但是在諮詢法律意見後，才決定控告現時控罪。

被告准以2萬元保釋

溫官最後在控方不反對下，批准被告以2萬港元保釋，但強調案件嚴重，且涉及複雜法律程序，稱：「千祈唔好覺得小事，我覺得非常大件事。」提醒被告最好聘請律師索取法律意見。

案件編號：КТСС1219/2024