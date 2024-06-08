長沙灣虐兒｜涉保安道圖書館爆粗打女　母准保釋　女童由家人照顧

一名女子近日在長沙灣保安道公共圖書館內，疑因教導功課問題爆粗怒打女兒，其後更將女兒帶到後樓梯繼續打。警方留意到事發片段後主動調查，昨晚（7日）8時在長沙灣區以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕涉案35歲姓劉女子。警方今日表示，該名女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

社會福利署則回覆《香港01》查詢指出，女童現由其家人照顧。涉案家庭不是社署的跟進個案，但該署社工已接觸該家庭，並會召開多專業個案會議，為有關兒童制訂合適的福利計劃及作出跟進。



涉案女子於6月7日晚上被捕，由警員押返長沙灣警署。（陳浩然攝）

涉案女子怒打女兒的片段昨日起瘋傳，事發於6月6日下午約2時半，片中可見一名女子、一名女童及一名男童，坐於保安道圖書館一張矮枱溫習功課。當時女子面帶怒氣斥責女童，「已經3點鐘，十個字都未溫完？出去啦！出去打妳呀我同妳講！我忍唔到㗎喇！」其後女子喃喃自語繼續暗罵，突然大大力搣向女童耳朵，「完全唔識嘅！你上咗堂呀？咩問題呀？咁都數唔到？妳係咪有病呀？」

女子疑因教導功課問題大動肝火，對女童「搣耳仔」。（網上影片截圖）

+ 6

女子怒氣未消，激動地粗口橫飛辱罵女童，「唔識串呀？點樣讀呀？」繼而反手「兜巴星」掌摑，女童被大力打中後，立即擰頭閃避。女子然後望實女童近20秒，即一手扯起女童將其推走。其後片段轉至後樓梯位置，可見女子多次大力手打女童，片段至此結束。女童由始至終均未有駁嘴，只是默默擦眼及抹面。

女童被帶至後樓梯繼續打。（網上影片截圖）

深水埗警區留意到片段後主動跟進，經翻查大量閉路電視記錄後，深水埗警區重案組人員迅速鎖定該名女子及女童的身份，昨晚約8時於長沙灣區拘捕一名姓劉（35歲）女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。警方確認有關女童安全，將她送往醫院進行詳細檢查，並轉介有關家庭予社署及其他相關機構，以提供適切支援。

警方呼籲，任何市民均有責任保護兒童，如發現懷疑虐兒案件，應在安全情況下立即向警方報案，讓警方可及早介入，以防止兒童受進一步傷害。

涉案女子被帶走調查，警方檢走一堆衣物。（深水埗警區fb圖片）