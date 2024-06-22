廉署招聘體驗日約千人參加　擬招30名調查主任及助理調查主任

廉政公署今日及本月29日舉行招聘體驗日，預計吸引約千人參加，今年計劃招聘30名調查主任及助理調查主任。廉署香港國際廉政學院副總監杜安琪表示，近年流失率維持在2%以下，招聘人手可以填補相關空缺。



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去年收到逾5000份申請 較2022年多逾三成

廉政公署於北角廉署大樓舉行招聘日，體驗日分為上下午，共有4場體驗活動。體驗活動包括講座分享、入職體能測試、模擬拘捕、模擬搜查行動及模擬接見嫌疑人。杜安琪指，今年有近九成報名人士即場接受入職體能測試，反映參加者有志投考廉署。

杜安琪指，去年收到逾5000份入職申請，比2022年高出三成。她續指，去年接受大學三年級和四年級生投考，結果收到約300份申請，佔整體申請者5至6%，今年畢業後已陸續入職。

入職體能測試分3個部分，分別為手握力測試、1分鐘掌上壓及仰臥起坐測試和15米漸進式心肺耐力跑。

杜安琪指，今年計劃招聘30名調查主任及助理調查主任，即日起至7月12日將接受有關投考申請。職位要求申請人具反貪意志、使命感和敢於挑戰，體能測試成績屬其次。

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港大法律系學生稱受廉署正面形象吸引 有意實習後投考

大學修讀工程系的三年級生張同學表示，參加體驗日是希望對廉署工作有初步了解。他指，嘗試體能測試後，認為1分鐘掌上壓測試最為吃力，成績只有個位數，但暫未有再操練的打算。

港大法律系二年級生施同學稱，下周將在廉政公署實習，獲邀前來體驗廉署工作。他指，被廉署正面的形象吸引，工作崗位亦應用到法律知識，實習期完結後有意投身廉署調查工作。

至於體能方面，施同學表示，平日有打籃球的習慣，不擔心體能測試，亦沒有特意準備，「都okay嘅，應該唔會暈低唔會嘔呀咁樣」。

剛畢業於金融系的何先生，從澳洲回港，希望投考助理調查主任。他指，平日有健身，無特別準備下，成功通過體能測試。他指，以往透過電視劇集了解廉署工作，參加體驗日後更能了解崗位細節。