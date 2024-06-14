廉署破名車年檢造假　涉案元朗「幫得手」驗車中心落閘空無一人

廉政公署今日（14日）公布，在上周初展開的「烈風」執法行動，涉及新界區一間運輸署指定車輛測試中心貪污做假，向三間車房東主收受賄款，每月為20輛接受年檢的車輛偽造廢氣排放的合格數據，當中不少是名車。



據運輸署指定車輛測試中心的網上名單顯示，元朗區一間名為「幫得手汽車有限公司」在上周一（3日）起暫停車輛檢驗，直至另行通知，據悉此為涉案驗車中心。記者今到店址視察，發現大門已落閘，而舖內空無一人。附近有其他驗車中心，有排隊驗車的車主表示，上星期已聽聞該中心捲入貪污案有人被捕。



廉署抱20人 半數為運輸署指定車輛測試中心職員

廉政公署早前接獲舉報，指新界區一間運輸署指定車輛測試中心職員，涉嫌在車輛年檢中貪污造假。廉署調查後，上周初採取行動，涉案為新界區一間運輸署指定車輛測試中心，懷疑職員向區內三間車房收受賄款，每月為20輛接受年檢的車輛偽造廢氣排放的合格數據。廉政公署在事件中拘捕了20人，當中10人為車輛測試中心職員，而涉案車輛測試中心現時已遭運輸署暫停營運。

運輸署名單中只有「幫得手汽車有限公司」現停運

翻查運輸署指定車輛測試中心的網上名單顯示，現時有40間指定車輛測試中心，供私家車及輕型貨車檢驗，當中只有一間中心指在上周停運，為元朗區一間名為「幫得手汽車有限公司」。其指出在上周一（3日）起暫停車輛檢驗，直至另行通知。

記者今日下午到元朗「幫得手汽車有限公司」店址視察，該處位於德業街工業區，附近有不少車房，包括洗車、驗車、維修中心等。「幫得手」招牌寫有「運輸署指定車輛測試中心」，但大門已落閘，從門口望進內部，舖內空無一人，電話不時響起，裡面設有驗車設施，也有一部私家車停泊。

排隊驗車車主：只幫襯正常嘅公司

附近有其他驗車中心，有排隊驗車的車主表示，上星期已聽聞該中心捲入貪污案，當中有人被捕，稱自己「只幫襯正常嘅公司」。有在附近工作的職員則稱有聽聞這店「出事」，但無親眼見到執法人員到場。