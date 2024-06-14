廉署破驗車中心年檢造假涉改裝跑車　李耀培：改裝為揸快車時爽

廉署今早（14日）公布一宗懷疑車房串謀驗車中心造假，協助不達標車輛通過廢氣測試；當中有涉及改裝排氣系統的懷疑舊款賽車。



香港汽車工業學會會長李耀培指，廢氣標準本身較寬鬆，一般未能達標車輛只會是年久失修或涉及改裝車輛；而後者大多涉及從「死氣喉」移除過濾器（Filter，即改裝成「響喉」）的跑車，目的是讓車主「揸快車時爽」，不過馬力大、用油量亦高之下，廢氣測試就必然不達標。他說，雖然事件不涉安全問題，但是一個警號，提醒車主維修保養，運輸署也應檢視現行程序，引入更科學方式驗車，而非以人力檢驗為主。



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廉署今早曾提及，今次事件不涉及道路安全問題，李耀培就指，過去驗車時，若然涉及制動系統、如更改避震機等零件，已可循肉眼觀察到；而運輸署加入廢氣測試，原意在於可能影響路人健康，雖然不達標就不能在道路行駕，但這項測試本身亦較寬鬆。

「廢氣標準其實好寬鬆，但點解都會有人做假？第一，大多數都講緊一啲比較舊嘅車，因為新車大多數車廠要符合條件先可以嚟香港，但譬如你架車用咗10年，如果保養唔係咁好，又或者好似你剛才見到有啲跑車，可能改裝咗引擎，引擎好大力，廢氣就未必合格。」

香港汽車工業學會會長李耀培指，雖然今次事件不涉安全問題，但是一個警號，提醒車主維修保養。（資料圖片／歐嘉樂攝）

李耀培說，撇除部分車主可能本身已從用油量和排氣量等了解車輛狀況，如涉及引擎狀況差需要維修時，「佢哋（車房）又唔想咁做，有機會車房做呢啲打龍通，做呢啲假證明」，「如果上去廢氣機Check，一定過唔到關，一定要拆引擎大修、小修，再TUNE過車，達到以前標準」他續指，雖然輕則可靠清洗「死氣喉」、落潤滑油解決，但情況一嚴重就要拆卸引擎維修；雖然未知今次涉事車主是否知情，但坊間的確會將另一架車的數據冒充不及格車輛，從而造假。

廉署今日（14日）交代有指定車輛測試中心涉有職員為車輛年檢貪污造假。（廖雁雄攝）

「唔係話十幾年嘅車就一定唔過關，只不過某啲十幾年內嘅車，好多年都無做維修保養，連換油都好少，搞到失修」。他指，如果有恆常維修保養，有些車輛可能十多年仍然狀況良好，香港亦不乏這類車。

李耀培認為，今次事件反而印證小部份車主缺乏維修車輛，另外則涉及舊款改裝車，通常這類車會改裝引擎，「一定好大馬力，跑起上嚟好快，廢氣就一定大」；廉署今次行動，則是一個警號讓所有車主知道，車輛有必要定期維修。

他表示，即使十幾年的車、甚至幾十年車齡的老爺車、如果一直有做維修保障，仍可通過廢氣測試、反而改裝了的車、馬力大、行得快、用油量亦較高、廢氣測試可能未必合格。

李耀培又提到，案件中出現多輛懷疑賽車款，是因為排氣系統改裝大多涉跑車，因這類車除了引擎，排氣系統亦可改裝，包括從「死氣喉」移除過濾器（Filter，即改裝成「響喉」）的跑車，「咁行車時就會大聲，不過就好爽，如果揸快車咪會好爽，但係廢氣就會好大」從而影響廢氣排放達標。

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就廉署所指，車房標榜索價2、3千元的「一條龍驗車服務」，李耀培指，車房與驗車員「打龍通」下，有機會向車主聲稱車輛合格，但實際上沒有驗清，從而減省人工成本、甚至零件費用，「車主唔知㗎，佢最緊要係張『合格紙』」，因為到車房送修、解決可能動輒需要幾千至一萬元維修，但這些車房只需3千元便可解決，自然吸引車主。

而針對驗車程序，李耀培稱，「做足晒漏洞就唔會（有）嘅」，但一天可能要驗上數十架車，運輸署亦不可能只檢查一間驗車中心，人力難以完美完成工作；而即使有閉路電視監測過程，但詳細情況仍要依靠廢氣錶量度，變相難以透過閉路電視監控做假情況，「喺CCTV見到有做，不過佢（驗車員）拎咗第2張紙，咁咪做到假嘢」。

他建議，運輸署可以多依靠科技，如配合更加先進鏡頭、或在閉路電視錄影時間有可疑時，可即時通報運輸署；另外則希望相關人員自律，以減低「做假」情況出現。