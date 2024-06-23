機場電腦故障｜禁區手寫大字報　指示登機閘口　豎白板寫航班資訊

香港國際機場今日（23日）發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響。《香港01》在機場視察，航班電子顯示屏變「黑屏」，只顯示臨時資訊，禁區內張貼「大字報」，手寫航班資訊，抵港大堂有白板展示行李認領處及出閘口。有旅客指現機場沒有電子顯示屏，只有手寫通報，戲稱仿如回到「啟德」年代。



禁區內張貼「大字報」，手寫航班資訊，登機時間，及登機閘口。（讀者提供）

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航班顯示屏變「黑屏」只保留臨時版面

《香港01》在機場視察，離境大堂的航班顯示屏上午無法即時更新航班登機資訊，下午顯示屏變「黑屏」，只保留一個臨時版面，大堂亦有擺放臨時電子屏，顯示登機閘口。

接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（黃浩謙攝）

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接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（余月明攝）

「大字報」手寫登機時間及登機閘口

在禁區內，不少乘客無法得悉即時登機資訊，當局在禁區內張貼「大字報」，手寫航班資訊，登機時間，及登機閘口。

在抵港大堂，由於行李區顯示屏未能正確顯示，機管局改用展示版指示旅客取行李，接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。

航班顯示屏變「黑屏」，只保留一個臨時版面。（余月明攝）

機管局機場運行執行總監姚兆聰中午會見傳媒，指約上午7時發現電腦系統異常，隨即啟動緊急應變及搶修系統，他指大堂顯示屏系統未能即時更新登機口，大堂及禁區會有後備措施，禁區會有臨時航班資料顯示，指示乘客到有關登機口，抵港旅客顯示屏的行李轉盤都受影響，會有相關安排。