機場電腦故障 ｜機管局：上午7時發現異常正搶修　向旅客不便致歉

機管局今日（23日）公布，機場發生電腦系統故障，機場的航班資訊更新受到影響。機管局機場運行執行總監姚兆聰中午12時會見傳媒，約上午7時發現電腦系統異常，隨即啟動緊急應變及搶修系統，他指今早航班升降如常，大堂顯示屏系統未能即時更新登機口，大堂及禁區會有後備措施。他呼籲旅客提早到機場，就不便致歉。



機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，約上午7時發現電腦系統異常，機管局隨即啟動緊急協調中心，他指機管局正搶修故障，總體運作正常，呼籲旅客提早到機場，就帶來不便歉意，盼盡快復恢。

上午160航班如常升降

他指出，故障主要是顯示屏系統，網站及手機APP，他又指，由於數據資料沒有出錯，航班可以正常升降，乘客可以如常辦票、登機等，今早7至11時，有160航班升降。

機管局今日（23日）公布，機場發生電腦系統故障，機場航班顯示未能即時更新。（余月明攝）

取行李顯示屏同受影響

他又指，顯示屏未能顯示機口，會有後備系統，未來一、兩小時向旅客發放資訊，禁區會有臨時航班資料顯示，指示乘客到有關登機口，抵港旅客顯示屏的行李轉盤都受影響，會有相關安排。

他續稱，詳細原因要待調查再交代，暫看不到人為失誤。被問到為何延遲近兩小才公布，他重申，發現異常後已陸續通知航空公司及旅客，要待確認短期內無法復修，才進一步公布。