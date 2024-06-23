機場電腦故障｜旅客身在機場不知航班資訊　機管局呼籲盡快入閘

機管局今早（23日）上九時半前宣布，機場航班資料顯示屏幕相關系統故障，機場大樓所見，張貼了通告，呼籲旅客盡快進人禁區，以獲得最新航班資訊。但有離境旅客進入禁區範圍後，指示亦不清晰，去到閘口查詢職員才知道航班提早十分鐘登機。



機場航班資訊系統故障，機管局張貼沒署名的通告，呼籲旅客盡快進入禁區以獲得最新航班資訊。（余月明攝）

有離境旅客進入禁區後，發現指示仍不夠清晰，當去到閘口查詢才知道航班提早十分鐘登機。旅客梁先生表示，禁區的廣播一直也不太聽到，當看到指示牌就走過去看，現場不時見到乘客四處問，有些鼓譟。

機場的登機櫃台未見有混亂情況，顯示屏幕下亦有職員協助旅客，並有廣播提示旅客情況。

旅客高先生在前往機場的路途上，在車上得悉有故障問題，不過心情未有受影響，「影響唔到，小意思啫，唔洗咁大陣仗啦，故障緊有㗎啦。」他表示航空公司未有特別安排，因自己是晚上的航班，他就對機場好有信心，故未有擔心情況。

準備去美國的趙先生，在看顯示板時有職員向其表示「唔準嘅」，叫他直接去櫃枱查詢情況。他是來到機場才知道有此情況，認為對他沒有影響也沒擔心，指航空公司安排很好，同行的朋友排隊5分鐘就到，航班安排也是如常。

徐先生及楊小姐同樣來到機場後才得悉有故障，將在12時前往泰國。他們表示，排隊情況良好，「無影響，一啲影響都無。」與平時登機情況沒有分別，班機亦未有延誤情況。