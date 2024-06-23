中電電壓驟降｜極端天氣影響供電 中電總裁：短中長期措施應對
中華電力連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統在今日（23日）凌晨約2時47分，曾錄得短暫電壓驟降，包括鑽石山鳳鑽苑在內的多幢大廈一度停電，居民在深夜「熱醒」。中電指在發生電壓驟降期間，雷暴警告正在生效，懷疑受到不穩定天氣影響。
中電今晚舉行記者會，總裁羅嘉進表示，極端天氣愈來愈頻繁，影響供電，會從短中長期去應對。短期會加強人手巡查及用科技巡查關鍵設施；中期措施包括加避雷設施，都會在未來兩三年落實。長期建議方面，他表示會全力配合政府做電力系統的管理作全面檢討。
中華電力總裁羅嘉進表示，就黃大仙停電及今早40萬伏特架空供電系統電壓驟降事故引起不便，向市民致歉。
羅嘉進指極端天氣導致不穩天氣情況頻繁，對電力系統帶來挑戰，雖然事故宗數與過去相若，但未來會有短中長期措，如不幸發生事故，會盡快處理及恢復電力。短期會加強人手巡查及用科技巡查關鍵設施，如變電站。他表示，在事故期間也會增加資源，例如會增加流動發電車，也會與政府部門加強協調，並與地區持分者加強與客戶溝通。
他表示，中期而言，會加避雷及防水浸設施；長期方面會配合政府就電力管理及維修保養作全面檢討，會全力配合機電署要求。他說明白市民要求穩定電力，現時會切實可行的方法提升電力穩定，對受影響客戶再度致歉。
羅嘉進指，短期措施會馬上做，形容是「刻不容緩」，中期措施包括避雷設施，都會在未來兩三年落實。他再度提到明白市民要求穩定電力，會努力從根本改善電力系統穩定性，對受影響客戶第三度致歉。
他指，首要工作會聚焦兩方面，包括提升電網面對不穩天氣的能力，他又指各地也面對極端天氣，所以也會聚焦遇上極端天氣而出現事故，如何縮短恢復電力的時間。長期建議方面，他表示會全力配合政府做電力系統的管理作全面檢討。
中電發言人今早表示，發生電壓驟降後，期間電力供應並沒有中斷，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，部分客戶設備或會因啟動保護裝置而出現跳掣情況。中電接獲個別大廈的停電報告，工程人員立即到場瞭解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客戶設備，為大廈恢復電力供應。中電就事件引起客戶不便致歉。
政府關注今次事故，環境及生態局敦促中電盡快查明事故原因，4星期內交報告。