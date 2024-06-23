中電電壓驟降｜極端天氣影響供電　中電總裁：短中長期措施應對

中華電力連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統在今日（23日）凌晨約2時47分，曾錄得短暫電壓驟降，包括鑽石山鳳鑽苑在內的多幢大廈一度停電，居民在深夜「熱醒」。中電指在發生電壓驟降期間，雷暴警告正在生效，懷疑受到不穩定天氣影響。



中電今晚舉行記者會，總裁羅嘉進表示，極端天氣愈來愈頻繁，影響供電，會從短中長期去應對。短期會加強人手巡查及用科技巡查關鍵設施；中期措施包括加避雷設施，都會在未來兩三年落實。長期建議方面，他表示會全力配合政府做電力系統的管理作全面檢討。



（左起)中電輸電及供電業務部高級總監張寶中、中電總裁羅嘉進及中電企業發展總裁莊偉茵晚上見記者交代電壓驟降事件。(余月明攝）

中華電力總裁羅嘉進表示，就黃大仙停電及今早40萬伏特架空供電系統電壓驟降事故引起不便，向市民致歉。

羅嘉進指極端天氣導致不穩天氣情況頻繁，對電力系統帶來挑戰，雖然事故宗數與過去相若，但未來會有短中長期措，如不幸發生事故，會盡快處理及恢復電力。短期會加強人手巡查及用科技巡查關鍵設施，如變電站。他表示，在事故期間也會增加資源，例如會增加流動發電車，也會與政府部門加強協調，並與地區持分者加強與客戶溝通。

他表示，中期而言，會加避雷及防水浸設施；長期方面會配合政府就電力管理及維修保養作全面檢討，會全力配合機電署要求。他說明白市民要求穩定電力，現時會切實可行的方法提升電力穩定，對受影響客戶再度致歉。

數名街坊下樓乘涼。（陳永武攝）

羅嘉進指，短期措施會馬上做，形容是「刻不容緩」，中期措施包括避雷設施，都會在未來兩三年落實。他再度提到明白市民要求穩定電力，會努力從根本改善電力系統穩定性，對受影響客戶第三度致歉。

他指，首要工作會聚焦兩方面，包括提升電網面對不穩天氣的能力，他又指各地也面對極端天氣，所以也會聚焦遇上極端天氣而出現事故，如何縮短恢復電力的時間。長期建議方面，他表示會全力配合政府做電力系統的管理作全面檢討。

鳳鑽苑電梯和走廊燈光正常運作，部份單位開燈。（陳永武攝）

中電發言人今早表示，發生電壓驟降後，期間電力供應並沒有中斷，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，部分客戶設備或會因啟動保護裝置而出現跳掣情況。中電接獲個別大廈的停電報告，工程人員立即到場瞭解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客戶設備，為大廈恢復電力供應。中電就事件引起客戶不便致歉。

政府關注今次事故，環境及生態局敦促中電盡快查明事故原因，4星期內交報告。