中電電壓驟降｜落實短期措施　出動流動發電車　用無人機檢查電纜

本港今日（23日）凌晨多區出現電力不穩情況，中電事後指今早凌晨時分，連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，疑受不穩定天氣影響，發生電壓驟降事故。



中電今日傍晚表示，主要成因為外在因素引致，如極端天氣及高壓線路受第三方干擾，又指在極端天氣近年愈趨頻密，隨着香港增加工程建設，中電電纜有較大機會受到影響。中電稱，未來會有短期及中期措施落實，包括加強巡查架空電纜線路、提高日常維修保養頻率，並加快更新供電設備，增加避雷裝置及防水浸設施等。



中電總裁羅嘉進(右)6月23日晚上見記者，交代凌晨2時許電壓驟降事件。他表示，在事故期間也會增加資源，例如會增加流動發電車，也會與政府部門加強協調。(余月明攝）

中電：今年首半年停電次數與過往同期相若

中華電力輸電及供電業務部高級總監張寶中表示，主要成因為外在因素引致，如極端天氣及高壓線路受第三方干擾。他指，2024年電壓驟降次數與過往幾年紀錄相若，停電次數與過往同期即年初至6月也相若。過往停電紀錄有95%停電事故影響少於100位客戶、97%供電受影響時間少於兩小時。

他表示，在極端天氣近年愈趨頻密，隨着香港增加工程建設，中電電纜有較大風險受到影響。

續用創新科技檢測及維修 紅、紫外線辨識電纜有否出現不正常高温

中華電力輸電及供電業務部北區總監劉浩然表示，短期內會加強巡查架空電纜線路及樹木生長監察；繼續應用創新科技檢測及維修，如使用無人機，可接近架空電纜外，亦會以紅、紫外線辨識是否有地方不正常的高温；提高日常維修保養頻率；就緊急復電安排增加資源加快復電工作，會派出流動發電車；提升與相關部門持份者聯繫；提升與物業管理處與地區持份者溝通。

五年內完成增加避雷裝置及防水浸設施

中期建議方面，會加快更新供電設備，增加避雷裝置及防水浸設施，避雷裝置預計未來五年會完成，防水設備則預計會在今年內完成。長期建議方面，他表示會全力配合政府做電力系統的管理作全面檢討。

張表示，會因應極端天氣加速建設時間，盡快處理高風險地點，與天文台及相關部門商討哪些地方是水浸黑點及多雷位置。就今早事故，他指仍在調查，惟當時有雷暴警告及大風大雨，望日後增加避雷及防水裝置後可減低風險。

中電的流動發電車。（廖雁雄攝）

本港多區6月23日凌晨出現電力不穩情況，多名市民在約凌晨2時許發現家力不穩，包括電燈轉暗或閃爍、冷氣機暫停運作等。中電指，連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，懷疑受到不穩定天氣影響。

環境及生態局表示非常關注事故，除早前已要求中電在12個月內檢視整個供電系統提交報告，也就今次事件指示機電署署長即時向中電跟進，而機電署亦已要求中電盡快查明整件事故成因，制訂改善計劃，並於四星期內提交詳細報告。