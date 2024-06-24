妹妹染流感不治獲准免解剖　哥哥：家人簽紙不追究死因及醫院責任

衞生署衞生防護中心上周二（18日）公布一名8歲女童感染甲型流感死亡個案。女童於本月16日發病，17日到明愛醫院求醫後同日不治。女童哥哥鄺先生上周五（21日）向《香港01》表示，家人不想妹妹被解剖死因，今日（24日）向死因庭上訴。



鄺先生表示，家人已按死因庭指示，簽下不追究死因及醫院責任的文件後，妹妹終不必解剖。



衞生署衞生防護中心本周二（18日）公布，指正調查一宗八歲女童感染甲型流感死亡個案。（資料圖片/鄧宇詩攝）

死者呼吸道樣本對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應

衞生防護中心上周二（18日）公布一名過往健康良好的八歲女童，在本周日起發燒及嘔吐，周一先後被帶往私家醫生及明愛醫院求醫，及後於明愛醫院急症室出現心臟驟停，同日去世。女童呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。

有足夠醫學文件證明自然死亡或獲准免屍體剖驗

根據衞生署資料，遺體是否須要進行解剖，裁決權在於死因裁判官。如欲向死因裁判官申請豁免屍體剖驗，必須在會見時通知法醫科醫生。一般而言，如醫學上的死因或死亡情況並不明確，死因裁判官不會豁免屍體剖驗；如個案顯示屬自然死亡，則須提供足夠的醫學文件，以協助法醫科醫生就死者醫學上的死因作出意見供死因裁判官考慮。

女童哥哥鄺先生周五（21日）向《香港01》表示，家人不想妹妹被解剖，決定向死因庭上訴，女童家屬今早10時出席死因庭聆訊。鄺先生因病未能到場，他引述家人指，他們當場簽下一份有關不追究女童死因及醫院責任的相關文件後，獲准豁免解剖。鄺先生表示，為妹妹不用解剖感到欣慰。