港車北上預約．七一｜三日出境小黃金周　周五傍晚起預約提早爆滿

早前端午節連周末三日小長假，港珠澳大橋珠海口岸出現大塞車。七一將至，連同6月30日的周末又是一個三日小長假，香港運輸署港車北上預約網頁今日（25日）顯示，6月29日、即七一小長假首日名額已滿，前一日即、即28日晚上6時至11時59分的預約時段也已滿，預示大批市民駕車北上。



香港運輸署港車北上預約網頁今日（25日）顯示，6月29日、即七一小長假首日名額已滿。（圖片來源：視覺中國）

▼港珠澳大橋端午期間曾大塞車▼



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6.29全日4個預約時段均顯示「紅色三角型」

今年7月1日正是星期一，連同6月29及30日周末，可組成一個三天小長假。翻查運輸署港車北上預約網頁，6月29日顯示為「紅色三角型」，即代表全日4個預約時段已爆滿，未能再預約，料不少市民準備當日駕車北上渡假。

香港運輸及物流局早前表示已向內地當局了解，相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道。（視覺中國）

6.30及7.1正日仍可預約

至於再前一日、即6月28日周五，晚上6時至11時59分的預約時段也已爆滿，相信也有一批市民周五放工後即駕車北上，玩盡三天假期。至於6月30日及7月1日則仍可預約。

今個月端午節同樣在星期一，連同周末組成三日小長假。6月10日當日大批私家車回港期間，大橋珠海口岸出現嚴重塞車，從下午開始至少塞兩小時才能過關，到傍晚時份更要4小時，令人質疑口岸配套未能應付實際車流。

早前端午節連周末三日小長假，港珠澳大橋珠海口岸出現大塞車。（截取自小紅書）

運輸及物流局當時稱已向當局了解，內地相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。