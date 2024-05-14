港車北上｜運輸署即日起優化續期申請　合資格者無需參與電腦抽籤

運輸署今日（14日）表示，即日起優化「港車北上」續期申請的安排，合資格的續期申請人可在無需參與電腦抽籤的情況下，可於運輸署分配的指定時間內於網上提交續期申請。



運輸署今日（14日）表示，即日起優化「港車北上」續期申請的安排。（資料圖片）

須3項條件齊備才符優化安排

優化安排只適用於符合以下所有資格的「港車北上」續期申請，包括：

1. 申請人維持不變

2. 車輛維持不變（包括車輛登記號碼、車身顔色及底盤號碼／車輛識別號碼等）

3. 指定司機維持不變（包括指定司機人數及其香港身份證號碼等）

運輸署表示，如「港車北上」續期的申請人不符合上述任何一項的續期申請資格，則須重新參與電腦抽籤，並於獲分配的指定時段內以新申請的方式遞交「港車北上」申請。為便利遞交新申請的人士參與電腦抽籤，運輸署將同時放寬登記抽籤的時限，由封閉道路通行許可證有效期屆滿前30日放寬至60日前。

將向今年7月或以後屆滿「港車北上」許可證發出電郵

推出的「港車北上」續期申請優化安排有四項，包括

（一）由今日（14日）起，運輸署會分階段向持有有效期在今年7月或以後屆滿的「港車北上」封閉道路通行許可證的人士發出電郵，邀請持證人士遞交「港車北上」續期申請；

（二）符合「港車北上」續期資格的人士在收到運輸署邀請電郵後，可使用電郵中提供的登入密碼及個人信息，於電郵中訂明的獲分配指定申請時段內透過指定網頁遞交續期申請；

（三）運輸署分配的指定申請時段為期六個曆日，讓遞交「港車北上」續期申請的申請人有足夠時間準備所需的申請文件。如合資格的「港車北上」續期申請人在獲分配的指定時段內未有提交續期申請，申請人須重新參與電腦抽籤以獲得申請名額，並於獲分配的指定時段內以新申請的方式遞交申請；及

（四）為進一步便利持有有效「港車北上」牌證的人士查詢是否受邀遞交續期申請、獲分配的申請時段及登入密碼等資訊，運輸署將於五月二十日在指定網頁推出「查詢續期申請邀請詳情」的新功能，供申請人自行查閲。

運輸署指，按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》，內地部門最早可於持有有效「港車北上」牌證人士的內地電子臨時入境機動車牌證有效期屆滿前30日內接收及審批申請。因此運輸署於完成申請初步審批後，將於內地電子臨時入境機動車牌證有效期屆滿前30日內將申請轉交內地相關部門處理，屆時將會有電郵通知申請人有關更新，申請人亦可自行於指定網頁查閲個別申請的狀況。申請人於遞交「港車北上」續期申請後請耐心等候，詳情可查詢指定網頁。

運輸署續指，「港車北上」的申請數目將於六月起，由每個工作天處理300宗增至400宗，以更好地應付新申請和續期申請的需求。而粵港兩地政府會繼續留意「港車北上」的運作情況及與相關的部門保持密切聯絡，適時檢視及優化「港車北上」的安排。