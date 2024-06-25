恒基地產商場直播奧運賽事　楊潤雄冀市民做「啦啦隊」為港隊打氣

巴黎奧運下月開鑼、恒基兆業地產推出「Breaking New Ground•突破恒常界限」活動，今（25日）舉行啟動禮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄希望市民藉此為中國隊及港隊打氣，體驗熾熱的氣氛。恒基地產集團租務部總經理江寶欣表示、期望奧運期間餐飲業店舖能視乎人流情況延長營業時間。



配合巴黎奧運，恒基兆業地產推出「Breaking New Ground•突破恒常界限」活動，今（25日）舉行啟動禮。(林幸言攝)

楊潤雄指香港運動員已於今屆巴黎奧運取得超過30個奧運參賽席，期望市民能藉活動為中國隊及港隊打氣。

恒基兆業地產有限公司執行董事黃浩明表示恒基一直支持本地體育活動，鼓勵青年突破自我。他說適逢巴黎奧運，集團舉辦這系列的活動能「搞好氣氛」和「搞好經濟」。

恒基地產集團租務部總經理江寶欣受訪時表示，集團旗下零售行業雖受到疫情及北上消費影響，但整體生意穩定，自開關以來人流有穩定升幅。她期望奧運期間，旗下餐飲業等店舖能延長晚市時間，但仍需視乎實際情況。

江寶欣（右一）亦希望奧運期間，商場餐飲等店舖能延長晚市時間，不過仍需要視乎實際情況。(林幸言攝)

「Breaking New Ground•突破恒常界限」活動以「Insprie」、「Engage 」、「Play」和「Cheer」4個主題作推廣。活動包括邀請奧運香港代表隊和其他運動員與學生見面；本地運動員為中學生舉行暑期體育課程；於旗下商場設置卡通聯乘主題的大型兒童遊樂場；邀請9位「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」得獎運動員在社交平台為本地運動員打氣，直播奧運重點賽事，舉辦運動員相片展覽和分享會。