巴黎奧運｜90年代滑板名將復出奪奧運資格　50歲「板佬」飛躍巴黎

巴黎奧運滑板資格賽系列賽最後一站在布達佩斯上演，在青少年選手為主的滑板世界，50歲的英國選手安迪麥當奴（Andy Macdonald）卻脫穎而出，搶下一席資格，曾在90年代稱霸世界極限運動會的他，在年齡低至15歲的英國滑板奧運隊中，終以半百之齡首登奧運舞台。



巴黎奧運滑板資格系列賽在匈牙利上演最後一站，英國隊今年3月曾在社交媒體X公布參加資格賽的陣容，當中有有上屆奧運女子公園式銅牌得主、15歲的Sky Brown和16歲選手Lola Tambling，而男子代表則有13歲的Tommy Calvert、14歲的George O'Neill和50歲的安迪麥當奴。

麥當奴（左二）與一眾出戰奧運資格賽的隊友。（X/TeamGB）

最終Sky Brown和Lola Tambling雙雙透過奧運積分排名取得女子公園式資格；而英國男子之中，只有安迪麥當奴在布達佩斯站打入4強後趕上尾班車，奪得男子公園式參賽資格，意味在奧運時將滿51歲的他，會與兩位少女隊友一同代表英國出戰巴黎奧運，也是他個人第一次參加奧運會，巴黎奧運將會在協和廣場（La Concorde）舉行，艾菲爾鐵塔、巴黎大皇宮、香榭麗舍大道、凱旋門等名勝都在附近，可說是夢幻般的比賽場地。

但麥當奴雖然是奧運初哥，在滑板界卻非泛泛之輩。

麥當奴代表英國奪得滑板奧運資格。（X/TeamGB）

麥當奴動作乾淨俐落：

英國隊當初在Twitter公布這個爭奪資格的陣容時，已引來許多網民留言，驚訝怎麼會有50歲的選手在隊中，也有人發現他就是在1996至2002年間，連續7屆世界極限運動會奪得金牌（高台花式滑板及高台花式滑板雙人賽）的選手，但他當時是代表美國出戰，在雙人賽奪金的拍檔正是滑板界傳奇Tony Hawk，當時兩人還開創「換板」（board transfers）先河，他還曾經在1999年在白宮發表反禁藥演說，可說是滑板界另一傳奇人物。

麥當奴和Tony Hawk當年出戰極限運動會的英姿：

那為何他會轉而代表英國出戰？雖然他在美國出生、成長，但他的父親是英國人，他因而符合代表英國的資格，並在2022年宣布會代表英國，爭取參加巴黎奧運。拍檔Tony Hawk早已退役，麥當奴卻選擇為了一戰奧運而從退役中復出，最終如願以償。

麥當奴坦承奪得奧運資格是始料未及：「要有幾百件對我有利的事一同發生，我才能拿到足夠分數，幸好這事真的發生了。」