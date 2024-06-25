巴黎奧運｜開幕禮時間、地點、直播流程一覽　破天荒塞納河上演

巴黎奧運將會在7月26日至8月11日在法國巴黎上演，開幕禮會在巴黎時間7月26日晚上（香港時間7月27日凌晨）舉行，本文將不斷更新有關開幕禮和閉幕禮的時間、地點、流程、直播資訊，讓大家輕鬆了解和收看奧運開幕禮和閉幕禮。



開幕禮

巴黎時間：2024年7月26日（星期五）晚上7：30

香港時間：2024年香港7月27日（星期六）凌晨1：30

香港隊進場順序：待定

香港隊持旗手：香港隊

電視直播：預計各大電視台都會轉播開幕禮，會轉播奧運的香港電視台包括TVB、ViuTV、HOY TV（前稱開電視）、香港電台

有別於傳統的奧運開幕禮多在大型綜合運動場舉行，巴黎奧運開幕禮將會破天荒在巴黎著名地標塞納河上演，並由法國演員兼法國國家歌劇院總監Thomas Jolly，出任開幕禮藝術總監。

夜景中塞納河舉行的奧運開幕禮令人期待。（Getty Images）

傳統的各代表團運動員進場儀式，在巴黎奧運也有所改變，將創新地以遊船運載約206個代表團、大約10500名選手入場，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔隔着塞納河相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。

巴黎奧運近日連番為開幕禮測試。（路透社）

奧運官方表示，群眾可免費在塞納河岸上半部觀賞開幕禮，下半部則會設立收費區，觀眾需購票入場。預計各大電視台都會轉播開幕禮，在運動員進場時由於船隻數目眾多，轉播或會出現困難，奧運手機指定供應商三星宣布與國際奧委會合作，屆時將會在85架運載運動員的船隻上，配備200部Samsung Galaxy S24 Ultra手機，用以拍攝、轉播有關片段。

2021年的東京奧運會，港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

閉幕禮

巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00

香港時間：2024年8月12日深夜3：00

地點：法蘭西體育場（Stade de France）

香港代表團持旗手：待定