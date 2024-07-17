書展2024｜7.17開鑼　影視文學主題　講座有《九龍城寨》原著作者

由貿發局主辦的第34屆香港書展，將於下月17日起於灣仔會議展覽中心一連七天舉行，門票明日（26日）起公開發售。



今屆書展以「影視文學」為主題，將舉辦超過600項文化活動，展出多項與影視文學相關的作品，包括劇本手稿、獎項及電影道具等，又會邀請多位作家和導演出席書展講座與市民交流，當中包括電影《九龍城寨》原著作者余兒。



今屆書展將於下月17日舉行，主題為「影視文學」。(梁鵬威攝)

今年書展以「影視文學」為年度主題，舉辦超過 600項文化活動，邀請多位著名作家及嘉賓分享創作心得。

貿發局副總裁張淑芬表示，書展文化活動顧問團投票選定今年書展年度主題，並以「從香港閱讀世界：漫遊光影文字間」點題，希望藉此讓更多市民及旅客細味香港影視文學的獨有魅力，為香港發展成中外文化藝術交流中心作出貢獻。

展影視文學劇本手稿、獎項及電影道具

「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」，包括李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉微及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，除李敏及陳韻文外，其餘作家會在書展與觀眾交流。

此外，「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」兩個展區。「焦點導演」展示王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬的精選作品。當中，關錦鵬、卓亦謙、何爵天將會出席書展講座。

「經典改編影視作品」則展出多位著名作家：亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等。

「名作家講座系列」將邀請憑小說《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄出席。(梁鵬威攝)

設AI照片裝置生成電影畫面

今年書展特設「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），除了內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國等多地的展品。

「世界文藝廊」特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，展區亦設互動地圖，展示電影的取景地及相關影視作品的點滴。

今年書展設有中國內地展館，並首度以北京作為主題城市。另外，書展將於7月18日首次舉辦「IP 圓桌會議」，邀請國際出版及版權業界代表，深入探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇，從而創造更高產業價值。

今年文藝廊設有「焦點導演」及「經典改編影視作品」兩個展區。(梁鵬威攝)

+ 6

「城寨四少」與導演完成殺科戲，而在魚排乾杯慶祝。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨》作者余兒出席座談

今年書展設八大講座系列，當中，「年度主題講座系列」有《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。另外，「名作家講座系列」邀請中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小說《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班字等作家出席書展開講。

「香港運動消閒博覽」、「零食世界」同期舉行

書展同期亦會舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」。張淑芬指，今年運動消閒博覽展適逢巴黎奧運，入場市民可在會場的即影即有攤位，為備戰巴黎奧運的香港健兒打氣。

運動消閒博覽搜羅多款有益身心、具趣味性的運動、消閒產品及體驗，例如，適合老人家使用的太極推手機械人；適合親子活動的繩網飛索體驗，吸引一家大小一同享受運動樂趣。

今年「零食世界」搜羅超過1,200款零食，分成六大展區，為人場人士呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。

香港書展2024



日期：7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日：09:00-17:00

票價：

成人：30元

小童：10元（適用於小學生或身高1.2米係以下兒童）

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

