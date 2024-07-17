書展2024｜港鐵設體驗天地教書迷搭扶手電梯「左右兩邊企定定」

香港書展現正進行，港鐵一直推廣扶手電梯安全「握扶手，左右兩邊企定定」重點訊息，由即日(17日)起至23日於會場3樓設置「港鐵安全體驗天地」 (3C-E22)，讓書展的參加者可透過益智互動遊戲，輕鬆學習扶手電梯安全知識，培養良好的乘車有禮行為。



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在書展中的「港鐵安全體驗天地」遊戲攤位設有模擬港鐵車站扶手電梯及車廂等的場景，配上不同型號的Q版港鐵列車模型，供親子及鐵路迷「打卡」拍照。參觀者可跟不同參賽者比拼扶手電梯安全小知識，成為鐵路安全達人，以換取精美列車造型紀念品。來自救世軍及香港小童群益會所服務的近60位小朋友和家長參觀港鐵主題遊戲攤位，從趣味中學習扶手電梯及鐵路安全知識。

港鐵車務及創新總監李家潤於書展開幕首天，率領港鐵吉祥物「鐵仔」在3樓兒童天地與小朋友及參觀人士大玩問答遊戲，考驗市民的扶手電梯及鐵路安全知識，並分享乘搭扶手電梯的安全貼士。

李表示，確保鐵路安全一直是港鐵公司的首要任務。一直透過不同渠道推廣及宣傳扶手電梯安全訊息的同時，乘客的合作及配合也同樣重要。港鐵公司今年再次在書展設立港鐵主題攤位，冀寓教育於遊戲，向廣大市民，灌輸鐵路安全的重要性，「希望市民大眾使用扶手電梯時緊記握扶手，左右都企定定，注意安全。」

為進一步加強扶手電梯安全的重要性，港鐵將推出「扶手電梯安全運動」，並於8月在社交平台推出全新宣傳短片，向乘客推廣扶手電梯的安全訊息。