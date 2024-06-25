47人案．求情｜戴耀廷深信計劃合法　只是國安法後愚蠢地沒停計劃

民主派47人初選案，最終45人串謀顛覆國家政權罪成，5名初選組織者，包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及「三投三不投」運動發起人吳政亨，今（25日）在西九龍裁判法院(暫代高等法院 )開始求情。代表戴耀廷的資深大律師黃繼明指，在《國安法》生效前，戴真誠相信初選計劃是合法，惟法例生效後，涉案的串謀罪行變成不合法，戴愚蠢地持續相關串謀。黃繼明強調應以《國安法》生效後，戴的行為作出判刑，戴當時的角色有限，律師認為根據法律原則，應只判戴入獄2年。



律師求情時指，戴耀廷在國安法前真誠相信其計劃合法，他只是愚蠢地在國安法後仍繼續。（資料圖片／梁鵬威攝）

有關控罪最高判刑為無期徒刑

根據《國安法》第22條，顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，即：第一類別的「首要分子或罪行重大者」，判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；第二類別為「積極參加者」，判處3年以上10年以下有期徒刑；及第三類別「其他參加者」，判處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

律師認為根據法律原則應判戴入獄2年

代表戴耀廷的資深大律師黃繼明陳詞時指，本案涉串謀控罪，認為判刑應根據該控罪，而非《國安法》第22條，因此該條的刑罰三級制在本案不適用。黃指，即使根據該刑罰三級制，戴亦屬第三級別的「其他參加者」，並認為應以3年為量刑起點，考慮他認罪，最終判囚2年。他指其說法或大膽，但強調是根據法律原則等作陳詞。

戴耀廷曾稱，民主派的主張完全是憲制所容，不可能違法。（資料圖片）

應就戴控罪開始後的角色判刑

黃又指，現時的控罪時間是由2020年7月1日開始，也即是《國安法》生效後，因此應就戴於控罪開始後的角色判刑，他當時的角色相對有限。法官李運騰則認為，被告在控罪前的行為屬本案的背景，在判刑時具參考作用。

案中的串謀在國安法前不違法

黃繼明回應指，案中的串謀在《國安法》生效前不屬違法，當中不涉暴力的方法，戴當時真誠相信是《基本法》賦予的權力。《國安法》生效後，該串謀一夜之間變成不合法，而戴愚蠢地未有停止該串謀。法官陳慶偉則指，各被告不但沒有停止其串謀，而是持續其串謀。黃承認，戴在《國安法》生效後持續其串謀，因此認罪，但強調法庭是要就控罪開始後，戴的角色判刑。黃又指，本案串謀涉及否決預算案，但戴在案中不能控制其他被告當選後的行為。

案中共有45名被告有罪，包括31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告：劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司現只就劉的脫罪裁決提上訴。

47人案中今日求情的5名被告，包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等，由多部囚車押解至法院。(黃文謙攝)

47人案被告今早開始求情，法院外有多名警員駐守，保安嚴密。(黃浩謙攝)

47人案求情聆訊，警方在法院附近明顯加強保安，停泊的車輛亦要檢查。(黃文謙攝)

47人案開始作求情聆訊，政治漫畫家尊子亦有到庭旁聽。(黃文謙攝)

47人案的被告之一，大律師劉偉聰，經審裁定罪名不成立，但律政司早前已表明會就裁決提出上訴，劉今早亦有到法庭。(黃文謙攝)

民主黨前主席劉慧卿亦有到法院旁聽47人案的求情。(黃文謙攝)

案件明續。

案件編號：HCCC69-70/2022