47人案｜45人分6批判刑　判刑分三級　罪行重大者可判無期徒刑

民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權罪，當中31名被告認罪，另14人上周被裁定罪成。根據司法機構網頁顯示，45名罪成的被告將於本年6月25日至8月5日，分6批進行求情。其中被指為初選組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨，將是首批開始求情的被告。此外，據悉法官向控辯雙方發出指示，要求他們在書面求情就多項議題陳詞，包括各被告應否採用同一刑罰等級。根據《港區國安法》，有關控罪可分三級判刑，最低可判3年以下有期徒刑，若屬罪行重大者可判無期徒刑。



岑敖暉及余慧明等與九西被告一同判刑

根據司法機構網頁顯示，該些被告分6批進行求情，被指為初選組織者的被告，將首批進行求情。其他被告則根據他們參加初選時的選區而作出劃分，其中超區參選人包括岑敖暉，及衛生服務界的參選人余慧明則和九西選區的參選人一併求情。

45名被告的判刑日期如下

1. 初選5名籌劃者將於6月25 日求情。

被指為初選組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨，於6月25日進行求情，預計需時3天。

2. 港島區6名被告將於7月2日求情。

袁嘉蔚因參與港島區的初選被控，她開審前已認罪。（資料圖片）

參加港島選區的袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋，於7月2日進行求情，預計需時2天。

3. 九龍東6名被告將於7月5日求情

黃之鋒曾參與九龍東的初選，他開審前已認罪。（影片截圖）

參選九東選區的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來，於7月5日進行求情，預計需時2天。

4. 九龍西及岑敖暉等9被告將於7月10日求情，料需時2天

岑敖暉在開審前已認罪。(資料圖片)

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參選九西選區的岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲；參加超區的岑敖暉、王百羽；參加衛生服務界的余慧明，於7月10日進行求情，預計需時3天。

5. 新界西8名被告將於7月30日求情

黃子悅於開審前已認罪。（資料圖片）

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參選新西選區的朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉，於7月30日進行求情，預計需時3天。

6. 新界東及林景楠等11名被告將於8月5日求情

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參選新東選區的劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、何桂藍、陳志全、鄒家成 、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林，於8月5日進行求情，預計需時4天。

判刑分三級由3年以下至無期徒刑不等

此外，據悉法官向控辯雙方發出指示，在呈交的書面求情中處理多項議題。如顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，對於首要或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；對積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

是否自動放棄犯罪可提理據

法官著控辯雙方在書面陳詞中，各被告應否採用同一刑罰等級作陳詞。另《國安法》第 33條列出自動放棄犯罪等減刑理據，控辯雙方亦就被告是否有符合該些理據，作出陳詞。

劉偉聰李予信罪名不成立

初選案共涉47名被告，其中31人認罪，包括戴耀廷、區諾軒和黃之鋒等。另16名被告否認控罪，法官上周裁定14人罪，劉偉聰和李予信則罪名不成立。因此，現時共有45名被告罪成。

案件編號：HCCC69、70/2022