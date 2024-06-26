七一｜飲食界逾2000食肆提供優惠　張宇人冀市民留港食足四餐

為慶祝特區成立27周年，飲食界再度推出七一慶回歸優惠活動。今年首次有酒店集團參與，合共2000多間食肆參與，在七一當天提供折或套餐優惠，個別商戶優惠期長達1星期至1個月，最著數是堂食全單71折，惟參與者不多。



立法會議員張宇人今（26日）表示，7.1優惠活動非為牟利，是為了讓市民一同感受回歸的喜悅。他希望藉是次優惠吸引本地人留港消費，「我呢就唔止留港消費，平時我就話我留港消費食三餐㗎啫，我睇見到呢個7.1優惠呢，我都三餐都唔止喇，最起碼我都要食夠四餐。」



為慶祝特區成立27周年，8個飲食界商會再度推出「飲食界7.1慶 回歸七折大優惠活動」（黃浩謙攝）

7.1優惠去年反應熱烈，今年8個飲食界商會會再度推行「飲食界7.1慶 回歸七折大優惠活動」。

是次優惠新增商戶標貼，部分食肆全單71折，超過2000間店舖參與。張宇人解釋因人手不足，故大部分參與優惠的集團未能提供全線服務優惠。有別於去年，張宇人表示今年將會使用政府的慶祝成立27周年特別優惠網站提供 資訊，7.1優惠將不會有獨立網站。

是次優惠新增商戶標貼，部分食肆全單71折，超過2000間店舖參與。（黃浩謙攝）

黃傑龍：受惠擴大自由行 或吸引內地遊客來港消費

優質旅遊服務協會主席黃傑龍強調今年優惠或會因擴大自由行，吸引內地遊客來港消費，並希望讓他們看到香港回歸後的蓬勃發展。

黃傑龍強調今年優惠或會吸引中國遊客來港消費。（黃浩謙攝）

被問到優惠會否為商戶帶來生意額上升時，張宇人表示從不過問商戶生意額，指優惠不是為了生意，亦非為吸引留港消費，只是「慶祝心態」，稱自己初心不變。他指飲食界從來都是競爭激烈的行業，

張宇人又表示飲食業從來都是競爭大的行業，餐飲店舖數量膨脹，本地餐飲業一時難以取得平衡。他稱：「特首係馬不停蹄為我哋拼經濟，我係存感激。」惟近來內地餐飲業進駐香港，他認為本地飲食業需步步為營，慢慢取得平衡。

張宇人表示從不過問商戶生意額，指優惠不是為了生意，只是為了慶祝香港回歸祖國。（黃浩謙攝）

參與優惠連鎖食肆



麥當勞：7.1起一個星期內，下午 3 時至 6 時於麥當勞App提供$9.9 厚椰奶鐵優惠券，領取僅限一次。



大家樂：全線將於本月29至7月1日、7月6日至7日，晚市供應$99冬瓜盅二人小菜套餐，數量有限，售完即止。



太興：7.1當日除機場分店外，全線堂食全單71折。



牛角：全線放題及自助餐店，將於優惠期提供晚市精選極上和牛 100 分鐘放題套餐，顧客可享71折優惠。



美心：旗下全線MX、Food2鮮茄焗豬扒飯71 折。



今年商會包括香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會。

▼2023年參與七一優惠的食肆▼

