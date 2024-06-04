好客之道｜再培訓局設改善態度課程　黃家和籲業界予客人賓至如歸

政府昨日（3日）宣布展開「好客之道」活動，由文化體育及旅遊局牽頭，教育局、民青局、香港電台、政府新聞處、旅發局、旅遊及相關業界代表等，與社會攜手展開。



香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（4日）表示，僱員再培訓局會設計課程予前線員工，集中在改善服務態度，課程時間亦會較短及設上門教班，以方便員工上課。



政府推廣好客之道。(資料圖片)

政府展開「好客之道」活動，黃家和今在電台節目《千禧年代》中表示，以往業界人手不足，一般如聘請到人都會立即投入工作，因應今次活動會與僱員再培訓局合作，由培訓局設計課程予前線員工。課程會集中在改善服務態度，課程時間只是3小時便完成，並及設上門教班，以方便員工上課。

至於除了服務態度外，一些餐廳的規矩如限時進餐，亦可能影響客人用膳感受，黃家和料餐廳相關做法是希望「做多轉」以增加營業額，但同意或影響客人用膳，會呼籲業界處理，「始終客人係我哋老闆，要令佢地有賓至如歸嘅感覺。」

新民黨立法會議員容海恩在同一節目中則指，暑假屬出行高峰，惟未見政府有吸引旅客的部署，促當局推出措施主動「搶旅客」，建議政府要多做宣傳，「如果搶唔到可能年底底者明年先嚟。」

她認為，政府展開的「好客之道」活動是高層次、意識形態的宣傳，提升業界各界別都有自己好客之道，但認為可以採取更多措施令政策貼地，如撥資源予餐飲業界可以繳付支付平台費用，以提供更多支付方法予顧客，令到好客之道深入民心。