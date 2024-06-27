羅湖口岸｜張欣宇指羅湖站重建有助港新發展　惟兩地需有共識

保安局局長鄧炳強昨日（26日）指，得悉深圳當局即將為羅湖口岸實施改造工作，將繼續沿用目前的清關模式，不會使用「合作查驗、一次放行」，亦無計劃將港鐵東鐵綫引入深圳羅湖區。立法會交通事務委員會委員張欣宇今日（27日）表示，據他了解，羅湖口岸改造涉兩個層面，當中東鐵綫引入深圳屬長遠方案，短期是內部裝修優化。他表示長遠而言、羅湖站有重建需要，對北部都會區及深港關係「好處係比較明顯」，過關可更便利。惟重建涉及的土地在深圳，故香港一直是「配合式」的角色，香港可否主動推動，則要日後在議會上討論。



羅湖口岸。（資料圖片）

選委界立法會議員林順潮日前提出書面質詢，稱據報深圳市政府正規劃重建羅湖口岸，冀將港鐵東鐵綫引入羅湖境內，及質詢港府有否與內地商討，在重建的羅湖口岸實施「合作查驗、一次放行」。保安局局長鄧炳強昨（26日）回覆指，深方口岸改造後會繼續沿用目前的清關模式，不會使用「合作查驗、一次放行」，並表示深圳有關部門即將為深圳一方的羅湖口岸改造，主要是「消除安全隱患」、「完善口岸功能」和「升級查驗設施」，改造範圍只限於深圳，並無將計劃將東鐵綫引入深圳。

立法會交通事務委員會委員張欣宇今（27日）在港台節目表示，一直有關注事件，指有關羅湖口岸改造涉兩個層面，分為短期及中長期，而是次為短期的內部裝修優化，亦即「消除安全隱患」、「完善口岸功能」和「升級查驗設施」，並不涉及過關方式，仍會保持兩地兩檢；至於長期而言，要在羅湖找地方重建一個站，並朝「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」方向去做，惟需「兩邊去論證」，表示「長遠（方案）未有定案，但短期（方案）已拍板。」

問及就長期方案而言，是否應加快推行，張欣宇表示，由於重建方案的土地是在深圳，故香港一直是「配合式」的角色。不過他認為，若將東鐵綫引入深圳對北部都會區及深港灣區發展上，認為對香港「好處係比較明顯」，過關亦可更便利之餘，以及亦可釋放羅湖管制站的土地，和沙嶺將有創科用途，一併連同土地發展，可讓香港有新發展空間；至於香港可否主動推動，不止是配合角色，值得日後在議會上討論。

立法會交通事務委員會委員張欣宇表示，由於羅湖口岸重建方案的土地是在深圳，故香港一直是「配合式」的角色。（資料圖片/盧翊銘攝）

張欣宇解釋指，長遠方案的方案如因應東鐵及羅湖的使用客量，雖然羅湖目前的人流量最大，但設計最舊，港人在過關後要走一段路才可以去到羅湖。他指過關當然行愈少愈好，故認為長遠而言重建是需要有的。

他又提及，在疫情期間有專家對羅湖是否可以維持多客量有不同看法，加上重建涉及的土地及建築主要都是在深圳，故兩地須先取得共識。他指，目前已有一年的客量數據，認為如「睇多一年半載」，羅湖仍有穩定及高客量，雙方都應該要推動，亦相信如羅湖重建後，應會推「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」，過關行走的路程也會縮短。

而就他所知，對於重建的技術層面上一直都有在討論，當中包括因為羅湖本身有直通車，如要將其北移也較容易，不用一型「執位」，惟重申因為專家，尤其疫情時期，對羅湖的客量有不同看法，暫未取得共識。