鄧炳強：深圳無意將東鐵綫延入內地 羅湖口岸不採「兩地一檢」

選委界立法會議員林順潮今日（26日）提出書面質詢，稱據報深圳市政府正規劃重建羅湖口岸，冀將港鐵東鐵綫引入羅湖境內，促港府估計為該地段帶來的效益；及質詢港府有否與內地商討，在重建的羅湖口岸實施「合作查驗、一次放行」。不過，保安局局長鄧炳強回覆指，深方口岸改造後會繼續沿用目前的清關模式，不會使用「合作查驗、一次放行」，並表示港府得悉深圳方面並無計劃將港鐵東鐵綫引入深圳羅湖區。



林順潮：據報深圳市希望將東鐵綫引入羅湖境內

林順潮在書面質詢中指出，據報深圳市政府正規劃重建羅湖口岸，希望與港府合作，將港鐵東鐵綫引入羅湖境內，在羅湖口岸實施一地兩檢。

林又稱，鑒於港府曾回覆他的質詢時指出，政府在規劃重建現有口岸及未來建設新口岸時，會積極開發創新出入境清關模式，提升旅客過關效率，包括在新的陸路口岸建設項目使用「合作查驗、一次放行」模式。故問及港府會否與有關內地當局商討，在重建的羅湖口岸實施。

羅湖口岸。（資料圖片）

口岸改造後繼續沿用目前清關模式

不過，保安局局長鄧炳強的書面答覆指，據特區政府從深圳方面了解，深圳側羅湖口岸實施改造工作改造範圍只限於深圳側，羅湖口岸的整體設施布局及旅客通關走線不會因而改變，所以在深方口岸改造後，會繼續沿用目前的清關模式，而不會使用「合作查驗、一次放行」。

他指，特區政府從深圳方面了解，深圳有關部門即將為深圳一方的羅湖口岸改造，主要是「消除安全隱患」、「完善口岸功能」和「升級查驗設施」，改造範圍只限於深圳，並無將計劃將東鐵綫引入深圳。

此外，鄧指在規劃重建現有口岸及未來建設新口岸時，會積極開發創新出入境清關模式，提升旅客過關效率，包括在新的陸路口岸建設項目使用「合作查驗、一次放行」模式。由於改變現有口岸的查驗模式所牽涉問題較新口岸大為複雜，當中要建基於不影響該口岸現有運作的大前提下進行，所以特區政府及內地有關當局必須要仔細規劃，確保於口岸設計、邊界安排、設施布局、客流規劃等配套上都能夠配合才可考慮。

廣東省深圳市羅湖區政府上月表示，考慮將香港東鐵綫引入羅湖境內，並在羅湖口岸實行「一地兩檢」。