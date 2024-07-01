香港開心購物節2024｜7.1開鑼逾百項免費禮遇　麥當勞派萬杯奶鐵

香港零售管理協會再度舉行香港開心購物節，由7月1日至8月31日，市民及遊客可享超過300項免費禮品和消費禮遇。其中免費禮遇多達110項，是上一屆的3倍，其中貿發局屬新參與機構，將會送出8月舉行的美食愽覽、美與健生活博覽，以及家電．家品．博覽，合共4,000張免費入場門券。



消費折扣禮遇也有近190項，包括在鐵達時購買正價腕錶滿2,000元即減500元、Chevignon購買任何牛仔褲即減100元等。



香港零售管理協會再度舉行香港開心購物節。（網站截圖）

七一將至，香港零售管理協會再度舉行「香港開心購物節」，相關活動的啟動禮於今午（27日）舉行，財政司司長陳茂波也有出席主禮。

今年香港開心購物節由7月1日至8月31日舉行，以「香港好禮．有禮」為主題，逾160個品牌、5,000多間商舖參與，市民及遊客可享超過300項免費禮品和消費禮遇。

110項免費禮遇 貿發局首度參與送4000免費博覽門券

今年的免費禮遇多達110項，是第一屆的3倍，其中貿發局將送出8月舉行的美食愽覽、美與健生活博覽，以及家電．家品．博覽，合共4,000張免費入場門券。

此外，有多項毋須消費可獲禮品，如麥當勞於7月3日也會在社交平台Instagram舉辦免費派厚椰奶鐵10,000杯的活動、歷山酒店送出免費兩杯橙汁/蘋果汁/咖啡/茶、CSL也將送出Now TV英超西一日通行證、電影租看券。

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近190項消費折扣 鐵達時買錶滿2,000元即減500元

消費折扣禮遇也有近190項，包括周生生指定系列飾品推出7折、悦品酒店客房預訂設100元優惠、在鐵達時購買正價腕錶滿2,000元即減500元、Chevignon購買任何牛仔褲即減100元等。

即睇所有朋物優惠：https://www.hkrma.org/shopfestoffers

▼2023年6月29日 首屆「開心購物節」啟動禮▼



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今年購物節同樣有不同的消費體驗，其中領展8月下旬在黃大仙中心會舉行「限時任你掃」比賽，勝出者將獲得10,000元購物券。

莎莎則會推出「AR虛擬化妝」試玩，參加者可以AR嘗試不同妝容，並於3分鐘內狂掃店內總價值不超過888元的化妝護膚品，並於10分鐘內即時化一個職場妝容，獲莎莎星級化妝師選為優勝者，更可得Cyber Colors購物禮券總值1,000元，未被選者也可免費參與化妝體驗班。

今年購物節首次引入電商活動，7月會有九個主播平台直播帶貨，當中包括藝人姚嘉妮、楊卓娜，及其他人氣直播，貨品涵蓋衣、食、保健產品、美妝、家電、珠寶鐘錶等，與貿發局在8月舉行的「香港好物節」互相呼應。