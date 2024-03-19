第二屆香港開心購物節7月舉辦　參展商需於6月底宣誓提供優質服務

第二屆香港開心購物節將在今年7至8月期間舉辦，以「香港好禮‧有禮」為主題。香港零售管理協會今日 (19日) 舉行簡介會，向接近140位來自約100零售及餐飲品牌，介紹今年購物節的特色。而今年參與的零售商，將在6月底舉行的購物節啟動禮上宣誓，矢志為消費者提供優質服務。



香港零售管理協會今日 (19日) 舉行第二屆香港開心購物節簡介會，向接近140位來自約100零售及餐飲品牌，介紹今年購物節的特色，並誠邀全港各零售、餐飲，以至旅遊等相關業界共同參與。

協會將繼去年舉辦首屆「香港開心購物節–食玩買返晒來 」，獲超過150個品牌約6,000間店舖參與，推出達15億港元禮遇給市民和遊客，今年亦再接再厲，將會在7至8月期間舉辦第二屆香港開心購物節，並以「香港好禮‧有禮」為購物節主題。

▼2023年6月29日 「開心購物節」啟動禮▼



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參與零售商將宣誓

協會指，今年參與的零售商將在六月底舉行的購物節啟動禮上宣誓，矢志為消費者提供優質服務；購物節期間將同步舉行「香港有禮店舖」選舉，由顧客投選心儀的「有禮」店舖，藉此鼓勵業界追求卓越，致力提升服務質素。

協會表示，今年購物節的合作機構比去年更多更廣，相信參與的店舖亦會更踴躍，期望透過這業界盛事，帶領零售業界，聯同旅遊、餐飲、運輸交通、酒店、銀行、支付平台，以及媒體等攜手合作，共同打造具香港特色的顧客體驗，帶旺消費市道，推動香港經濟向前。