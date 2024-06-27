海洋公園｜水上樂園7.6 水上派對開鑼　加奧運元素讓市民投入賽事

全港最大型的水上派對「海洋公園水上樂園—暑假狂熱Party Time」將於7月6日至9月1日舉行，屆時會有超過50個遊戲景點、刺激滑梯及跳舞表演等。適逢下月26日奧運開鑼，水上樂園亦特別加入奧運元素「Sun激鬥之運動」，在兩個海浪池上舉辦水上排球、水上籃球及水上拔河，亦會在大屏幕播放奧運賽事，讓市民投入奧運狂熱及緊貼精彩戰況。



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「海洋公園水上樂園—暑假狂熱Party Time」是全港最大型的水上派對，將於7月6日起登場、屆時會有水戰遊戲、表演、衝浪示範，更設有多個打卡點，讓市民拍照留念。

為迎接巴黎奧運，水上樂園今年亦加設奧運元素，包括「Sun激鬥之運動」，在湧浪灣及天海灣這兩個極之海浪池上舉辦水上排球、水上籃球及水上拔河，望能召集運動愛好者發揮奧運精神。天海灣亦會在大屏幕上播放奧運賽事，市民可以邊戲水邊欣賞精彩賽事，見證冠軍的誕生。

另外，水上樂園亦設有不同遊戲角落，分別有「 水單sun激鬥」、「兜頭淋sun激鬥」和「摩打手sun激鬥」，適合一家大細玩樂。此外，更設衝浪高手的「熱帶衝浪示範」，與觀眾分享各種衝浪技巧和招式。

打卡留念亦是不可缺少的一環， 水上樂園設有兩打卡點，市民能先在珊瑚大堂享受置身熱帶雨林綠洲的休閒感，再前往「最sun 熱帶風情打卡位」和「蜚之熱帶麗林」留影。。

水上樂園由 2024年6月14日至9月15 日推出 「盛夏入場門票」 ，價錢如下

- 平日票價低至成人港幣$340

- 學生港幣$288

- 6 至 11歲小童港幣＄238

- 周末票價成人港幣＄420

- 6 至 11 歲小童港幣$294