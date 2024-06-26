七一好去處｜故宮博物館等5展館免費入場　港鐵/海洋公園優惠一覽

七一好去處｜為慶祝七一回歸27周年，行政長官李家超日前宣布，將推出多項七一優惠着數，包括免費開放多個博物館、免費交通鐵路及過千間食肆提供的飲食優惠！讓市民盡情食玩買！即睇有咩優惠！



七一優惠涵蓋多個範疇，除了政府轄下的場館，如故宮文化博物館、視覺文化博物館M+之外，有些優惠更不只限於七月一日，就像海洋公園和昂坪360就有一連三日的優惠。另外，市民亦可免費使用多項康文署的室外及室內康樂設施。

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七一優惠｜免費交通

七一期間，政府為了鼓勵市民出行，部份交通工具提供免費乘搭優惠。如市民當天乘搭輕鐵或登上港鐵巴士（不包括東鐵綫範圍的港鐵接駁巴士）時，不用拍卡或繳付車費，即可直接進入車廂。

1. 免費乘搭輕鐵、新界西北港鐵巴士、電車

2. 3至11歲的小童可免費乘搭多條港鐵路線

3. 免費乘搭渡輪航線：天星小輪「尖沙咀-灣仔」免費、富裕小輪將派發1,000張「中環-紅磡」及1,000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券、新渡輪派發200張長洲航線乘船券、100張梅窩航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券

4. 7月1日生日乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。



七一優惠｜免費開放場館地

七一期間，多個場館提供免費入場優惠，大家可趁假日乘搭免費交通前往！非常方便。

1. 免費參觀香港太空館、科學館常設展覽

2. 免費參觀香港藝術館專題展覽

3. 免費參觀西九文化區視覺文化博物館M+標準票展覽

4. 免費參觀故宮文化博物館所有專題展覽

5. 香港濕地公園免費入場



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七一優惠｜食玩買優惠

以下康文署設施七一免費開放：

室內康樂設施

羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道



戶外康樂設施

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）、公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及九龍仔游泳池）、水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）



七一期間，除了將有逾過千間食肆會提供相關優惠外，海洋公園、昂坪360也有一連三日的優惠，海洋公園低至七折；昂坪360更有低至三折優惠。

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海洋公園全日暢玩優惠票低至七折。（資料圖片）

1. 海洋公園6月29日至7月1日，全日暢玩優惠票低至七折

2. 昂坪360於6月29日至7月1日，長者、小童來回標準纜車門票低至三折

3. 過千間食肆提供優惠和活動，包括機場、房委會「大本型」商場、數碼港商場、東日街市、香港仔街市

4. 7月1日至7日本地漁菜直送網站或手機APP，購買特定產品享七一折優惠

5. 舊油麻地警署「警察禮品廊快閃店」七一額外營業

6. 警方送出180周年紀念模型車



更多優惠將會陸續公佈。

七一優惠涵蓋交通、博物館、主題公園。（李家超Facebook）

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