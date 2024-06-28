旅發局向過夜旅客贈50萬份交通餐飲優惠券　總值超過1億元

中央宣布，內地旅客由香港進境內地攜帶行李物品免稅額度，由目前人民幣5000元增至人民幣12000元，新措施將於7月1日起，於6個陸路口岸實施。旅發局表示歡迎，同時展開全新夏日推廣活動，包括向所有訪港過夜旅客送贈50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、餐飲及零售優惠券，總值超過港幣1億元。



內地旅客由香港進境內地攜帶行李物品免稅額度，由目前人民幣5000元增至人民幣12000元。（資料圖片）

旅發局推出「香港．樂在當夏」推廣活動，包括由7月11日（星期四）起，向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，每份包含交通觀光、零售及餐飲三款優惠券各一張，提供不同的消費折扣優惠，每份價值最高可逾港幣500元，總值超過港幣1億元。每名訪港過夜旅客限取一份「夏日三重禮」，數量有限，派完即止。

(旅發局新聞稿截圖)

另外，旅發局與過百個品牌推出逾100 款夏日精選優惠，供旅客及本地市民享用，優惠涵蓋航空公司、景點、餐飲、零售、商場、旅行社等不同業界，亦會協助宣傳由業界推出的不同大型消費推廣活動，吸引旅客留港消費。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展將在香港舉行，旅發局將與展覽主辦單位合作，推出限定活動「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門在香港，將多啦A夢法寶「隨意門」帶來香港。「隨意門」將於7月9日（星期二）至8月8日（星期四）期間，在港九10個旅客熱點登場。若旅客想詳盡知悉夏日優惠和活動，旅發局亦特設網頁供查閱。