煙火表演｜深圳旅客感幸運碰到有得看　怎料旅發局因天氣不穩取消

旅發局及香港龍舟總會合辦的年度盛事「香港國際龍舟邀請賽」於今明兩日（15及16日）舉行，為增添節日氣氛，旅發局原定今晚8時在灣仔海濱舉行恒常化的第二次海上煙火表演。不過，天文台在下午5時50分第三度發出黃色暴雨警告信號，加上天氣惡劣，旅發局在約下午6時45分宣布取消今晚煙火表演。



在未取消海上煙火表演前，有不少市民都在下午時分已來到灣仔海旁等候看煙火。有深圳旅客表示事前不知有煙火表演，但途徑現場才發現，故特地留港至晚上觀賞「今天沒想到這麼幸運碰到了」，十分期待煙火圖案或出現香港的地標比如紫荊花或龍舟、龍頭等端午節元素，不過還是欠了些運氣。



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今晚8時在灣仔海濱舉行的海上煙火表演，為繼5月1日後恒常化第二次，為時約10分鐘，將會出現「笑臉」及「HK」字樣。不過，天氣5時後再度變得惡劣，故旅發局在約下午６時45分宣布取消今晚煙火表演。

▼5月1日 海上煙火表演▼



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深圳旅客意外發現有煙火表演：沒想到這麼幸運碰到了

在未取消海上煙火表演前，有不少市民都在下午時分已來到灣仔海濱等看煙火表演。來自深圳、第二次來香港的羅小姐稱，在海濱附近逛街時正好看到有警察巡邏，猜測將有煙火表演，便在小紅書搜索相關資訊確認，故決定留下觀賞。

她表示，五一假期未來香港，亦未曾在港觀賞煙火，「今天沒想到這麼幸運碰到了。」她期待煙火圖案或出現香港的地標比如紫荊花，和端午節元素比如龍舟或者龍頭。她稱十分鐘便足夠，因煙火放太久會耗費較高經濟成本。

羅小姐讚賞在香港旅遊體驗很舒服，「人文關懷非常足」，認為香港服務行業態度都特別友好，「我們香港的朋友很友好」，亦感覺公共設施非常便利。她續指，今天花幾百塊錢購買化妝品，食及玩方面大約消費300元左右，然後即日返回深圳，日後還會再遊訪香港。

攝影發燒友第五次拍攝煙火：表演為香港盛事

攝影發燒友黃先生大約在下午5時半到灣仔海濱，他表示因為今晚煙火表演為香港盛事，希望支持香港。他續指先前五一假期亦特地拍攝煙火表演，認為很好看，而是次則為第五次拍攝煙火表演。

他表示，希望煙火圖案與以往不一樣，例如地球或與香港有關的節日，除了端午節，亦可考慮聖誕節或中秋圖案，「因為中西合璧啊嘛。」他希望時長在15至20分鐘，「如果太短嘅話，就到喉唔到肺。」