旅發局程鼎一：港人笑容較少唔係無禮貌　多行一步達好客之道

政府本月推出「全城禮貌運動」，在社區推廣「好客之道」，旅發局總幹事程鼎一今早（22日）在商台節目《政經星期六》表示，港人並非沒有禮貌，只是生活講求效率。「大家都會承認我哋唔係冇禮貌，只不過香港係高度有效率，用喺笑或者打招呼比較少啲。」他又指，不少旅客的投訴，與的士付款工具相關，認為的士業界需要增加收款工具。「呢方面香港要急起直追。」



程鼎一︰小紅書超過95%屬於正面的介紹

程鼎一在商台節目表示，全球旅客的旅遊模式已出現改變，旅客不再為購物來港，改為以深度遊或打卡等為主，更重視體驗。為了吸引旅客，旅發局亦加強宣傳，例如自去年起與小紅書開展緊密的合作，例如剛恢復開關時便邀請88名博主來港旅遊。

程鼎一並指，小紅書的設計為「普通人幫助普通人」，因此用戶的反應真實。但他觀察到小紅書超過95%屬於正面的介紹，只有小部份為負面批評。「我諗大家香港傳媒就好鍾意啦，睇到小紅書讚嘅就冇乜講，但小紅書批評嘅就攞嚟講。」

至於海外方面，近年外國針對香港發出旅遊警示。程鼎一承認是一個挑戰，但他發現由去年底開始，與外國傳媒合作已有緩和的跡象，又例如在香港取景的《我要做廚神︰澳洲版》便反應良好，因此認為需要逐步提升香港形象，向外地強調需要眼見為實。

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片）

程鼎一澄清港人不是無禮貌︰用喺笑或者打招呼比較少啲

近日旅發局推出「好客之道」廣告，程鼎一認為港人並不是沒有禮貌，只是生活講求效率，建議大家多考慮一步，達至好客之道。「大家好鍾意講日本好好禮貌，但係我覺得香港唔係冇禮貌。大家都會承認我哋唔係冇禮貌，只不過香港係高度有效率，用喺笑或者打招呼比較少啲。」

程鼎一並提到，不少旅客的投訴，與的士付款工具相關。他指，隨著電子支付盛行，港人出外旅遊，亦未必預先兌換現金，同時當地的士會提供多款電子支付工具，認為的士業界需要學習。「呢方面香港要急起直追。」

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內地再開8個自由行城市 料帶動數十萬名旅客訪港

程鼎一又指，東南亞旅客的恢復迅速，但長途客的恢復速度較慢，會繼續宣傳香港的大型盛事，吸引他們來港旅遊。至於內地早前再開放8個自由行城市，估計未來能帶動數十萬旅客來港，他並歡迎任何提升內地旅客免稅額的消息。

多啦A夢展主辦方將在10個地方放置隨意門供打卡

程鼎一透露，旅發局正籌備夏季活動，向旅客提供各種優惠，詳情將稍後公布。而早前多啦A夢無人機表演深受旅客歡迎，旅發局並會全力支持展出，主辦方將安排在香港10個地方，放置「隨意門」供市民及旅客打卡。

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