多啦A夢展｜7.9起「隨意門」現身全港10大景點　打卡可換紀念品

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站將於下月（7月）正式開展，主辦方公布，與支持機構香港旅遊發展局合作，呈獻「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門在香港。



部分多啦A夢將於7月9日至8月8日期間搶先「衝出會場」，帶來10道逾2米高、1：1原大尺寸的法寶「隨意門」，召喚旅客及市民遊走香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框蹤影打卡，以及領取限量紀念品。



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大會指，每一道多啦A夢「隨意門」內均有各個香港景點的標誌，門內更有專門為各景點而創作的插畫，猶如多啦A夢走遍全港各地，向大眾介紹香港獨特的文化魅力。

10個「隨意門」展示地點：



香港藝術館

山頂凌霄閣

觀塘海濱公園

中環閣麟街（近荷里活道）

中環碼頭

中環遮打花園

西九文化區（藝術公園秘密花園）

廟街（榕樹頭）

灣仔「水上運動及康樂主題區」

元創方

日期：7月9日至8月8日

PMQ元創方展則為7月12日至8月8日

每日工作人員在場協助時間：上午11時30分至下午7時30分

每日換領時間：中午12時起，紀念品數量有限，先到先得，送完即止



（主辦方提供）

另外，市民與「隨意門」打卡的同時，亦有機會領取限量紀念品。市民若到訪任何一個「隨意門」景點後，在個人社交平台分享打卡帖文，可換領一枚多啦A夢徽章；若前往三個或以上的景點，並分享3次打卡帖文，則可到K11 MUSEA 指定店換領黃色多啦A夢花樽及環保袋。