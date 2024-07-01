七一｜青衣東北公園兒童嬉水慶回歸　遊戲攤位吸引一家親子同樂

康樂及文化事務署今日（1日）在青衣東北公園舉辦以嬉水為主題的「親子水樂慶回歸嘉年華」，提供不同類型的免費親子活動，其中在公園草地足球場、設多項嬉水設施及攤位，讓市民親子同樂，嬉水消暑，慶祝香港回歸27周年。



不少小朋友穿著泳衣，帶同水槍在青衣東北公園互相追逐耍樂。（何倩瑜攝）

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康文署為慶祝香港回歸27周年，今日（1日）於青衣東北公園舉行「親子水樂慶回歸嘉年華」，場內設多款老少咸宜的遊戲，活動由上午九時舉行至下午一時，前來遊玩的人亦絡繹不絕，有攤位更大排長龍，十分熱鬧。

在公園的整片草地足球場上，有多項嬉水設施以及攤位，例如充氣滑水梯、水上風火輪、充氣船、小水池等消暑降溫的遊戲，場內更不時有水噴出，幫助降溫。見到有不少小朋友穿著泳衣，帶同水槍在場內互相追逐，看來都是有備而來。

青衣東北公園內的草地足球場，設有多個嬉水設施及攤位，例如充氣滑水梯、水上風火輪、充氣船、小水池等、讓兒童消暑玩耍。（何倩瑜攝）

而在非濕身區，則設多個攤位，例如有巨型保齡球、蒙眼前行、撈魚遊戲等，當中，一個叫「情濃中國心」更大排長龍，參加者先抽出5張印上中國主要省市名稱的遊戲牌，再放在地圖中正確的位置，才算挑戰成功。

另外，場內設氣球攤位，參加者可免費獲得氣球；亦有面部彩繪攤位，免費為小朋友在臉上畫上彩繪。

嘉年華設氣球攤位，送贈氣球給參加者；亦設面部彩繪攤位，免費為小朋友在臉上畫彩繪。（何倩瑜攝）

家長小朋友讚活動好玩 望能多舉辦此類活動

劉太今日帶同子女到青衣東北公園參加活動，她大讚活動技能消暑又有趣，可以讓小朋友「放下電」，而兩位小朋友亦表示遊戲攤位好玩，特別是水上風火輪。

劉太表示，由於是附近居民，上星期已在公園辦事處索取了嬉水遊戲區的入場門票。她指，今次活動適逢假期，天氣比較熱，建議康文署未來可多辦此類活動。