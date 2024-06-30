七一北上｜港珠澳橋珠海段　料3日假期5萬車次　下午3時回港高峰

七一回歸本港有三日連假，剛過去的端午節連假，港珠澳大橋珠海口岸超負荷，塞車二至四小時才能過關回港。港珠澳大橋邊檢站今日（30日）公布，預計七一假期大橋珠海口岸出現車流高峰，三日累計料達5萬輛次，平均每天1.7萬輛次。



大橋預料，車輛經珠海公路出境口岸，於今日下午4時及明日（7月1日）下午3時後出現高峰。邊檢站提醒珠海駕駛人士，行經珠海主城區時，要避開港珠澳大橋珠海連接線以及大橋人工島相關道路。



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港珠澳大橋邊檢站今日公布，大橋珠海口岸三日累計料達5萬輛次，平均每天1.7萬輛次，而珠海公路口岸會迎來出入境高峰。

車輛出入境高峰時段預測



（一）車輛入境高峰預計出現在6月30日上午9時至下午2時；

（二）車輛出境高峰預計出現在6月30日下午4時之後、7月1日下午3時之後。

旅客出入境高峰時段預測



（一）珠港旅客入境高峰預計出現在7月1日下午4時至晚上8時；

（二）珠港旅客出境高峰預計出現在7月1日下午4時至晚上9時；

（三）6月29日至7月1日期間：

每日珠澳旅客入境高峰預計出現在下午3時至傍晚6時30分；

每日珠澳旅客出境高峰預計出現在上午8時至10時。

昨日不少人在社交平台小紅書上指，港珠澳大橋內地口岸大塞車，至少堵塞4小時才能通關上橋。（截取自小紅書）

珠海方建議本地車避開大橋珠海連接線

珠海方又指出，為避免受出境車流影響，建議住在珠海主城區且在南屏、灣仔、西部片區以及橫琴上班的人士，在7月1日晚高峰時段可考慮避開港珠澳大橋珠海連接線以及大橋人工島相關道路，改為選擇南灣大道、珠海大道、香海高速、廣珠西線高速等道路繞行。

▼港珠澳大橋端午期間曾大塞車▼



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邊檢站：車流客流分流 加開查驗通道

港珠澳大橋邊檢站邊防檢查處表示，七一假期邊檢將進一步優化車流、客流的分流方案，實行全員上崗，聚焦車客流集中區域和時段提前加開、開足、開滿查驗通道，通過使用移動查驗模式，保障需扶助等特定人群免下車查驗。

大橋珠海海關的峰一線人力將比平時增加五成，做好車輛指引及驗放工作。此外，強化智慧監管，持續優化車輛「一站式」監管系統，發揮智慧審圖等科技裝備的效能，進一步提升貨物的驗放速度。

早前端午節連周末三日小長假，港珠澳大橋珠海口岸出現大塞車。（截取自小紅書）

另外，珠口岸將增三項措施：

1.協調港方提醒預約出行的北上駕駛者返程錯峰，留意公衆號資訊，參閱小客車出入境通道暢順指數。



2.在原有大橋口岸入境車道增設八塊電子廣告屏，投放返程高峰預警資訊，便利車主及隨車旅客了解大橋口岸通關資訊。



3.優化大橋珠海口岸周邊交通流線和管理，在車流高峰到達口岸前，遠端疏導和指引車主。



香港運輸及物流局早前表示已向內地當局了解，相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道。（視覺中國）

港珠澳大橋珠海口岸每逢長假期都大塞車，珠海市商務局（口岸局）局長沈巖接受傳媒訪問時歸納三個原因。

1.珠港口岸查驗政策及流程不同導致雙方小客車通關驗放效率差異



2.節假日和工作日大橋珠海口岸車流量「波峰波谷」差距較大，對節假日小客車通關效率提出較高要求。特別是重大節假日，大量車輛短時間集中通關，造成口岸在特定日期和時段擁堵。



3.大橋口岸小客車通關能力還有提升空間。小客車通道數量和隨車驗放廳通道數量均不能滿足節假日高峰時段小客車通關需求。

