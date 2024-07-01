七一｜27艘漁船維港巡遊慶回歸　港大、科大等多間大學舉行升旗禮

今天（1日）是香港回歸27周年紀念日，香港漁民團體聯會在尖沙咀文化中心舉辦海上漁船巡遊啟船禮，動用27艘漁船慶回歸，讓市民與漁船近距離接觸，現場不少市民揮動國旗，處處是紅旗飄揚的蹤影。同日有多間大學舉辦升旗禮，包括港大、科大、浸大及都大等。



27艘漁船從尖沙咀文化中心對開海面出發，沿昂船洲對開往港島沿岸，途經西環、中上環、灣仔至北角，再經啟德、紅磡後返回尖沙咀對開海面。（盧翊銘攝）

沿昂船洲對開往港島沿岸 讓市民與漁船近距離接觸

香港漁民團體聯會在尖沙咀文化中心舉辦「同心慶回歸 合力譜新篇」海上漁船巡遊啟船禮，動用27艘漁船慶回歸。漁船從尖沙咀文化中心對開海面出發，沿昂船洲對開往港島沿岸，途經西環、中上環、灣仔至北角，再經啟德、紅磡後返回尖沙咀對開海面。

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現場處處是紅旗飄揚，有不少市民在海滂駐足觀賞漁船，揮動國旗以及拍照打卡。香港漁民團體聯會主席張少強致辭時表示，活動讓市民與漁船近距離接觸，了解業界與市民的密不可分。他續指，香港走入「由治及興」的新征程，朝着更好的勢頭發展。在一國兩制的優勢下，漁農界的機遇也會越來越多。

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香港大學今早舉行升旗典禮，校長張翔、校董會主席王沛詩、校委會和教務委員會代表、教職員、學生和獲邀嘉賓出席。（香港大學圖片）

港大張翔、王沛詩出席升旗禮 科大首度由輔警樂隊即場演奏

同日，多間大專院校舉行升旗禮慶回歸，包括香港大學、香港科技大學、香港浸會大學、香港都會大學等。香港大學今早舉行升旗典禮，校長張翔、校董會主席王沛詩、校委會和教務委員會代表、教職員、學生和獲邀嘉賓出席。

香港科技大學亦有舉辦升旗儀式，近200名嘉賓在校園冒雨觀禮、逾3,700名觀眾於網上收看直播。典禮繼續由香港輔助警察隊會操及升旗隊負責，並首度由輔警樂隊作即場演奏。升旗儀式過後，一眾嘉賓同唱科大校歌，凝聚大學社群，並祝願香港於祖國的支持下繼續繁榮昌盛。

為慶祝香港特別行政區成立27周年，都會大學於校園舉行升旗儀式，近200人出席。（都大提供）

都大：培養學生國民意識每天升掛國旗

香港浸會大學升旗儀式由浸大學生升旗隊負責升掛中華人民共和國國旗、香港特別行政區區旗，以及浸大校旗。浸大校董會和諮議會成員、大學主管人員、教職員、校友和學生，約150人出席儀式。

香港都會大學今早於賽馬會校園舉行升旗儀式，近200名都大成員，包括都大校董會成員、大學管理層、教職員及學生出席儀式，並同心祝願香港繼續繁榮進步。都大表示，為培養學生的國民意識，都大每天均於校園升掛國旗，亦於每周一早上，以及元旦、香港特區成立紀念日和國慶日等重要日子舉行升國旗儀式，歡迎學生和教職員出席。