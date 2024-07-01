七一飲食優惠｜觀塘酒樓七人同行一人免茶　食客：平十零蚊唔吸引

為慶祝香港回歸27周年，本港餐飲及旅遊業界，再次主辦7.1優惠活動，2000多間食肆今日（1日）提供餐飲優惠，有些提供全單或單點餐牌71折，有些71元套餐， 亦有些只提供免茶芥。位於觀塘的潮薈軒推出「七人同行一人免茶費」優惠，有食客認為茶芥每位十多元，這優惠不大吸引，因為飲茶以四人一枱居多，至少降低門檻。



潮薈軒乘七一回歸推出七人同行一人免茶費的優惠，現場見有人等位。（林幸言攝）

2000多間食肆今日提供七一餐飲優惠，潮薈軒是其中一間，推出七人同行一人免茶芥的優惠引來網民熱議。記者今日午市到場觀察，現場見有人等位，店舖外未見7.1優惠標誌，但見收銀處張貼這個七送一茶芥優惠告示。

覃女士與朋友相約在酒樓聚餐，她在等位時表示，預計約有6至7人到來，她本來並不知道這間酒樓有七一優惠，得悉優惠時才知道，可能得到這個七送一優惠，但視乎朋友最終是否到齊，她認為一人茶費免不免費亦無所謂，不會故意為得取更多優惠，再去光顧其他食肆。

張先生携眷前來，一行三人，表示香港很少見到七人同行聚餐，特別是午市時段。他指，若優惠人數設限4人，將會有更多人受惠，「免茶費都好少咋嘛，都係十零蚊咋嘛」。張先生認為，香港人不會旨在免不免茶費。

同行的張女士亦指，七一飲食優惠不大吸引，不會刻意為優惠光顧。因此他們同日並無打算到其他食肆消費。